‘Orkun Kökçü is de jonge ster van de Turkse nationale ploeg’

Woensdag, 17 november 2021 om 11:42 • Laatste update: 12:58

Orkun Kökçü werd dinsdagavond de grote man bij Turkije. De middenvelder van Feyenoord, die in de rust binnen de lijnen kwam tegen Montenegro (1-2), besliste het WK-kwalificatieduel na een uur spelen met een schot van afstand. Door de zege zijn de Turken veroordeeld tot het spelen van play-offs, waarin het onder meer tegen Italië en Portugal kan uitkomen. In Turkije is de hoop op het bereiken van het WK desodanks groot, mede door Kökçü en 'wonderdokter' Stefan Kuntz.

Het Turkse dagblad Fanatik omschrijft Kökçü als 'de jonge ster' van het Turkse elftal. De middenvelder is het levende bewijs van de drastische verandering die Kuntz heeft doorgevoerd bij de nationale ploeg. De Duitser, die het stokje overnam van Senol Günes na de beschamende 6-1 nederlaag tegen Oranje, geeft jonge talenten weer de kans en bleef in zijn eerste vier interlands als bondscoach van Turkije ongeslagen (3 zeges, 1 gelijkspel). "Kuntz zorgt voor vastberadenheid en heeft het optimisme in de Turkse ploeg helemaal teruggebracht", voegt Fanatik eraan toe.

Ook Sabah zag een duidelijke kentering in het wedstrijdbeeld met het inbrengen van Kökçü. "De intrede van Orkun in de tweede helft had een mentholeffect op Hakan Çalhanoglu", schrijft de Turkse krant. Çalhanoglu was volgens Hürriyet-verslaggever Güntekin Onay veruit de beste man op het veld tegen de Montenegrijnen. "Hakan was het brein en het belangrijkste onderdeel van het elftal op het middenveld. Als een ware maestro regisseerde hij het aanvalsspel, regelde de passes en paste hij het tempo naar wens aan. Hij heeft negentig minuten gevochten en gewerkt."

Kökçü waakt ondertussen voor een jubelstemming. "Er wacht een zware tegenstander op ons", zei de Feyenoorder na afloop over de mogelijke opponenten in de play-offs. "Maar we moeten er klaar voor zijn. Er zullen sowieso sterke tegenstanders zijn op het WK, dus de play-offs mogen geen excuus zijn." Volgens de middenvelder kwam het plan van Kuntz perfect tot uitvoering tegen Montenegro. "De trainer vertelde dat ik net als in de wedstrijd tegen Gibraltar de combinatie moest zoeken met Çalhanoglu om een doelpunt te forceren. Ik ben blij dat dat gelukt is."

Ook Kuntz benadrukt dat er nog niks gewonnen is. "Ik wil daar heel eerlijk in zijn: op dit moment hebben we nog niks om te vieren", sprak de Duitse oefenmeester na afloop tijdens de persconferentie. "We wilden zes punten halen tegen Gibraltar en Montenegro en dat is gelukt. Daar ben ik heel tevreden over. Mijn grootmoeder zei ooit: 'Je moet je niet druk maken om dingen waar je geen invloed op hebt", blikte Kuntz alvast vooruit op de loting. "Alle tegenstanders zullen taai zijn, maar als ik er dan toch een opmerking over moet plaatsen, ga ik natuurlijk liever niet naar Portugal of Italië."