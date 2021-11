Dani Alves kiest nieuw rugnummer bij Barcelona als ‘bescheiden eerbetoon’

Woensdag, 17 november 2021 om 10:48 • Yanick Vos • Laatste update: 10:55

Dani Alves gaat bij Barcelona spelen met rugnummer acht, zo heeft de Braziliaan bekendgemaakt via Instagram. De 38-jarige routinier plaatst op zijn account een foto van het Barcelona-shirt met zijn nieuwe rugnummer, dat hij naar eigen zeggen gaat dragen als ‘bescheiden eerbetoon’ aan Andrés Iniesta en Hristo Stoichkov, die met hetzelfde nummer speelden in het Camp Nou.

Dani Alves speelde van 2008 tot 2016 voor Barcelona met de rugnummers 20, 2, 22 en 6. Hij vertrok naar Juventus en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Sao Paulo, om vorige week terug te keren in het Camp Nou. Hij kiest voor rugnummer 8, dat vrij is sinds het vertrek van Miralem Pjanic en dat bij Barcelona van het seizoen 2007 tot en met 2018 gedragen werd door Iniesta. Stoichkov droeg het rugnummer van 1990 tot 1995.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dit is mijn bescheiden eerbetoon aan jullie”, schrijft Alves op Instagram, terwijl hij Iniesta en Stoichkov tagt. “Ik ben dankbaar dat ik zo'n nummer met zo'n historische lading mag dragen. Het was trouwens ook mijn allereerste nummer in Spanje, bij Sevilla.” Johan Neeskens en Phillip Cocu zijn de enige twee Nederlanders die bij Barcelona met rugnummer acht speelden. Alves moet nog even wachten op zijn rentree bij Barcelona. Hij is pas in het nieuwe jaar speelgerechtigd en kan in actie komen in de wedstrijd tegen Real Mallorca op 2 januari.