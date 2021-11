‘Dit team kan van elk land in de wereld winnen, maar net zo goed verliezen’

Woensdag, 17 november 2021 om 10:12 • Laatste update: 10:24

Valentijn Driessen vindt het door de wisselvallige prestatie van Oranje moeilijk in te schatten waartoe de ploeg van bondscoach Louis van Gaal in staat is op het WK in Qatar. De chef voetbal van De Telegraaf ziet het Nederlands elftal als een outsider op het eindtoernooi.

Oranje won deze WK-kwalificatiecampagne onder meer overtuigend met 6-1 van Turkije, terwijl er deze interlandperiode met 2-2 werd gelijkgespeeld tegen Montenegro. “Het is daarom moeilijk in te schatten wat het WK 2022 in Qatar gaat brengen voor Nederland met al zijn topvoetballers spelend bij internationaal gerenommeerde clubs als Liverpool, PSG, Barcelona, Juventus, Internazionale en Ajax”, aldus Driessen in een analyse in de krant. “En met een gelouterde bondscoach op de bank.”

Volgens Driessen is de onvoorspelbaarheid van Oranje zowel een kracht als een zwakte. “Zoals Ronald Koeman – hij legde de basis voor de terugkeer op het WK – De Boer en ook Van Gaal ieder met hun eigen kwaliteiten en gebreken als coach hebben ervaren: dit team kan van elk land in de wereld winnen, maar net zo goed verliezen”, stelt hij. “Deze constatering rechtvaardigt de conclusie dat Oranje zich als team in de afgelopen drie jaar onvoldoende heeft ontwikkeld, hoewel veel spelers individueel beter zijn geworden en zijn doorgegroeid van Eredivisie- naar Champions League-niveau.”

Driessen stelt dat Oranje veel stabieler moet spelen en presteren om kans te maken op het WK. “Richting het WK zoekt Van Gaal het daarbij in een defensieve aanpassing van het systeem (5-3-2) en wil daarbij de Hollandse School (4-3-3) te grabbel gooien”, verwacht Driessen. “Alleen als reddingsboei – zoals vaak gebeurde tijdens het WK 2014 in Brazilië – wil hij het uit de kast halen. Opmerkelijk en niet te prefereren, omdat een keuzeheer aan het roer bij Nederland op dat niveau nooit de Hollandse voetbalidentiteit mag verloochenen. Hij moet zich als hoeder opstellen.”

Op het afgelopen EK koos Frank de Boer voor een 5-3-2-systeem, waarmee de achtste finales het hoogst haalbare was. “Daarna vroegen spelers aan Van Gaal om terug te keren naar 4-3-3. De bondscoach luisterde en nu Oranje op het WK staat, gaat hij zijn internationals er dwingend van overtuigen dat ze het verkeerd hebben gezien”, aldus Driessen. “De nederigheid naar zijn spelers is met het eindresultaat ineens verdwenen. Terwijl het bijna fout liep toen Van Gaal begon te marchanderen in Montenegro met het systeem en zijn wissels.”