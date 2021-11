Dissonant bij Oranje kan rekenen op steun: ‘Ik zie een WK-ganger in hem’

Woensdag, 17 november 2021 om 10:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:09

Het duel met Noorwegen zal bij Davy Klaassen niet lang in het geheugen gegrift staan. De middenvelder van Ajax mag zich dinsdagavond met Oranje dan geplaatst hebben voor het WK, zijn persoonlijke optreden liet te wensen over. Klaassen krijgt daags na het bemachtigen van het WK-ticket veel kritiek te verwerken op zijn spel. De middenvelder ging een kwartier voor tijd naar de kant voor Marten de Roon, nadat hij een flinke tik op het bovenbeen had gekregen van Mohamed Elyounoussi.

"Davy is uit Oranje weggeweest, heeft zich erin teruggeknokt en ik zie wel een WK-ganger in hem", schrijft Marcel Peeper daags na de 2-0 zege op Noorwegen. De oud-international verzorgde namens De Telegraaf de rapportcijfers van de internationals en gaf het laagste cijfer aan de Ajacied: een 4,5. "Als de ploeg draait, komt hij ook tot zijn recht, omdat hij altijd aanvallende oplossingen zoekt. Als hij de goeie dingen doet rond de zestienmeter, is hij voor Qatar een van de vaste waarden. Maar vooral in de tweede helft zakte hij veel te ver weg."

Het artikel gaat verder onder de video 'Erg volwassen en op resultaat gespeeld' | Georginio Wijnaldum na de 2-0 tegen Noorwegen Meer videos

Een 4,5 voor de slechtste speler van Oranje tegen Noorwegen

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Lees artikel

Volgens Peeper, die Bergwijn 'de beste van alle elf' vond, was het goede optreden van de aanvaller van Tottenham Hotspur mede te danken aan Denzel Dumfries, die Bergwijn geen moment voor de voeten liep. "Denzel speelt altijd wel redelijk als back in Oranje", aldus de oud-international. "Wat hij nu goed deed, was dat hij niet voortdurend over Steven Bergwijn heen wilde komen of het dicht liep bij hem. Een vleugelspits in vorm die zijn acties maakt, wil niet altijd zijn eigen back in zijn buurt hebben. Denzel snapte dat.”

Bergwijn, die zelf de 1-0 voor zijn rekening nam op aangeven van Arnaut Danjuma, had ook bij de tweede treffer van Oranje een belangrijk aandeel, toen hij de niet te missen kans aan Depay bood. De aanvaller van Barcelona bracht zijn totaal met een intikker vervolgens op twaalf in de WK-kwalificatiecyclus. "Laat Van Gaal komende zomer maar beslissen hoe hij verder wil spelen, 4-3-3 of 5-3-2. Mijn voorkeur ligt bij het eerste, maar een jongen als Memphis kan in elk systeem en in elke situatie een goal maken", aldus Peeper. "En of hij nu spits is of buitenspeler, het maakt bij hem bijna niet uit. Tegen de Noren lukte het lang niet, maar Bergwijn hielp hem. En in de hele kwalificatie heeft hij er genoeg gemaakt."

Peeper richt zich tot slot richting Van Gaal, van wie hij het jammer vindt dat hij dinsdagavond niet langs de zijlijn verscheen. De bondscoach moest door een breukje in zijn heup het duel noodgedwongen vanuit een skybox coachen. "Ik had toch wel verwacht dat Van Gaal in een rolstoel of een scootmobiel naast de dug-out had gezeten", schrijft Peeper. "Henk Fraser had zo’n duo-scooter kunnen besturen, met Louis achterin en hem kunnen afleveren langs het veld. Met een dekentje over hem heen en een koppie thee. Daar was de wedstrijd ook naar. Volgens mij belde Louis in de tweede helft ook gewoon een keer naar Truus thuis."