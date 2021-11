‘Hij speelde alsof hij een militaire operatie in onherbergzaam gebied leidde’

Woensdag, 17 november 2021 om 09:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:49

Het Nederlands elftal heeft zich dinsdagavond geplaatst voor het WK 2022 in Qatar. Na een moeizaam duel met Noorwegen (2-0) sloeg de ploeg van Louis van Gaal in de slotfase toe via Steven Bergwijn en Memphis Depay. Terwijl Turkije veroordeeld is tot het spelen van de play-offs, blijven de Noren met lege handen achter. De Nederlandse kranten hebben daags na de zege van Oranje lovende woorden voor Virgil van Dijk, Bergwijn en Van Gaal. Laatstgenoemde moest het duel noodgedwongen vanuit een skybox bekijken, nadat hij zondag een breuk in zijn heup had opgelopen bij een val.

Journalist Willem Vissers van De Volkskrant noemde het een wedstrijd van 'monumentale saaiheid'. "Het leek alsof de spanning het Nederlands elftal de adem benam, alsof voetballen opeens iets moeilijks was dat ze nog maar een paar keer hadden gedaan, in plaats van hun beroep. Zo slecht als Oranje voetbalde, minder dan onder Frank de Boer bij wijze van spreken, hoewel dat ook bijna onmogelijk is. De verlossing na de in speltechnisch opzicht afzichtelijke wedstrijd uitte zich in innige omhelzingen en een blik naar boven, waar Louis van Gaal met een gebroken heup in de skybox zat en concludeerde dat het goed was zo, althans qua resultaat. Bergwijn was de opvallendste speler, met een paar bruikbare voorzetten, een goal en een assist."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook De Telegraaf beoordeelde de aanvaller van Tottenham Hotspur met het hoogste rapportcijfer. Bergwijn kon rekenen op een 8, terwijl Klaassen met een 4,5 pijnlijk door het ijs zakte. "Van alle elf was hij de beste", doelt het dagblad op Bergwijn. "Zijn acties en zijn passes waren goed. Hij beloonde zichzelf in de slotfase met een prima goal en een even goede assist op Memphis. Daaruit blijkt ook dat ze elkaar wat gunnen voorin. Het lijkt wel goed te zitten qua sfeer." Klaassen kwam er dus minder goed vanaf. "Vooral in de tweede helft zakte hij veel te ver weg", was het oordeel.

Een 4,5 voor de slechtste speler van Oranje tegen Noorwegen

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Lees artikel

Fabian van der Poll van het NRC zag dat het spel bij vlagen niet om aan te zien was in de lege Kuip. "Wat Van Gaal zag, moet hem zorgen baren. Nederland had de bal, maar behalve een mooi balbezitspercentage leverde het niets op. Het was tam voetbal, gevaarloos heen en weer geschuif met een bal waar niemand werkelijk raad mee wist. Terwijl rechtsback Denzel Dumfries met een onzichtbare lijn leek te zijn vastgeketend, zo weinig als hij durfde op te stomen, wilde Depay juist heel graag. Maar zijn solo’s en schoten smoren."

Het Algemeen Dagblad zoomde in op Virgil van Dijk, die volgend jaar zijn eerste grote eindtoernooi met het Nederlands elftal gaat beleven. "Stel je toch voor dat de WK-missie deze keer weer was mislukt. De interlandcarrière van Van Dijk was dan straks in de geschiedenis van Oranje definitief een voetnoot geworden. Van Dijk coachte zijn ploeggenoten alsof hij in De Kuip een militaire operatie in onherbergzaam gebied leidde. Korte commando's. Duidelijke richtlijnen. Staccato stijl. Wat Oranje gisteren nodig had waren taakbewuste spelers. Een taakbewust elftal. En ook een grote baas die dat nu negentig minuten lang overtuigend bewaakte vanaf zijn centrale positie achterin", doelt het dagblad op de centrumverdediger van Liverpool.

Waar het AD lovend was over Van Dijk, was het succes volgens Trouw vooral te danken aan Van Gaal. De bondscoach moest het duel noodgedwongen vanuit een rolstoel in een skybox coachen, maar deed dat met verve. "Vooral de tactische discipline die Nederland gisteravond toonde, mag op het conto van Van Gaal worden ­geschreven. Terwijl zijn spelers op het veld een rondedansje maakten, verbeet hij in de rolstoel de pijn van dat gebroken botje in zijn heup. Het eerste deel van zijn missie in zijn derde termijn als bondscoach is geslaagd. Net als in 2014 gaat hij Oranje op een WK leiden."