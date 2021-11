Canada hard op weg naar eerste WK-ticket sinds 1986

Woensdag, 17 november 2021 om 08:32 • Yanick Vos • Laatste update: 10:30

Canada is hard op weg naar kwalificatie voor het WK in Qatar. In de nacht van dinsdag op woensdag rekende de ploeg van assistent-bondscoach Remko Bicentini af met Mexico: 2-1. Door de overwinning komt Canada aan kop in de CONCACAF-kwalificatie. Edson Álvarez en zijn ploeggenoten zakken af naar de derde plaats, met evenveel punten als nummer vier Panama.

Ajax-middenvelder Álvarez speelde als controleur voor de Mexicaanse defensie en moest toezien hoe Cyle Larin het verschil maakte namens Canada. De aanvaller van Canada tekende op slag van rust voor het openingsdoelpunt en breidde zeven minuten na de thee de voorsprong uit. Het was alweer zijn elfde treffer deze kwalificatiecampagne. Álvarez was al gewisseld toen Héctor Herrera vlak voor tijd nog wat terugdeed namens de bezoekers.

Het artikel gaat verder onder de video Beschamende nederlaag Suárez-loos Uruguay | Bolivia - Uruguay | Highlights Meer videos

Na acht wedstrijden heeft Canada zestien punten bij elkaar gesprokkeld, genoeg voor de koppositie. Met nog zes wedstrijden te gaan staat de ploeg van bondscoach John Herdman er dus uitstekend voor. Canada deed één keer eerder mee aan het WK. In 1986 werd het ingedeeld in een poule met de Sovjet-Unie, Frankrijk en Hongarije. Canada wist destijds geen enkel punt te pakken.

Jamaica - Verenigde Staten 1-1

Dat Canada de nieuwe koploper is in de CONCACAF-zone heeft mede te maken met het puntenverlies van de Verenigde Staten. Op bezoek bij Jamaica kwam de ploeg van bondscoach Gregg Berhalter niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Timothy Weah tekende nog wel voor de openingstreffer namens Team USA, maar Michail Antonio redde een punt voor de thuisploeg.