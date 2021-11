Ajax- en Inter-fans mengen zich onder euforische post André Onana

Woensdag, 17 november 2021 om 07:54 • Laatste update: 08:10

André Onana is dolgelukkig nu hij deze interlandperiode zijn rentree heeft gemaakt onder de lat bij Kameroen en zich dinsdag met zijn land verzekerde van een plek in de play-offs van de Afrikaanse WK-kwalificatiereeks. Op sociale media zegt de sluitpost ervan te genieten dat hij zichzelf weer voetballer kan noemen. Onana stond de afgelopen maanden aan de kant naar aanleiding van een dopingschorsing.

Hoewel hij zijn rentree in het shirt van Ajax nog niet heeft gemaakt, keerde hij al wel terug onder de lat bij Kameroen. Afgelopen zaterdag stond hij al tussen de palen tegen Malawi (0-4 winst) en dinsdag verscheen Onana in de basis tegen Ivoorkust, waar hij zijn Ajax-ploeggenoot Sébastien Haller van het scoren wist te houden. Door een 1-0 overwinning is Kameroen hard op weg naar het WK in Qatar en dat werd na afloop gevierd in de kleedkamer, zo blijkt uit een foto die Onana heeft gedeeld op Instagram.

Kameroen staat met 1-0 voor tegen Ivoorkust, mede door deze geweldige redding van Onana ?? ?? ESPN 4 pic.twitter.com/A6toCqCFaF — ESPN NL (@ESPNnl) November 16, 2021

Onana was tegen Ivoorkust van grote waarde voor zijn land, mede door een knappe redding op een inzet van Napoli-middenvelder André-Frank Zambo Anguissa. “Na een lange periode van strijd en lijden, geniet ik er nu weer van om voetballer te zijn en mijn land te verdedigen”, schrijft de keeper op sociale media. “Ik wil alle mensen bedanken die mij hebben begeleid en mij kracht hebben gegeven op dit moeilijke pad. Klus geklaard. Laten we gaan voor meer”, aldus de 25-jarige keeper.

Onder de post van Onana wordt veel gereageerd door Ajax-supporters die teleurgesteld zijn in het feit dat de doelman zijn aflopende contract niet verlengt. Volgens Italiaanse media vertrekt hij na dit seizoen transfervrij naar Internazionale, waar voor hem een vierjarig contract klaarligt. De zwart en blauwe hartjes, die staan voor de clubkleuren van Inter, zijn veelvuldig terug te vinden onder de post.