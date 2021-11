Oranje moet rekening houden met Pot 2 tijdens loting voor WK

Woensdag, 17 november 2021 om 07:20 • Yanick Vos • Laatste update: 07:28

Het Nederlands elftal komt naar alle waarschijnlijkheid terecht in Pot 2 bij de loting voor het WK. De FIFA moet de officiële lotingprocedure nog bekendmaken, maar naar verwachting wordt dit gedaan op basis van de wereldranglijst van de mondiale voetbalbond. Als dat daadwerkelijk gebeurt, moet Oranje rekening houden met een topland als tegenstander in de groepsfase.

De loting voor het WK in Qatar wordt gehouden op 1 april, ook al zijn de twee winnaars van de intercontinentale play-offs dan nog niet bekend. Tijdens de vorige WK’s werd Pot 1 samengesteld op basis van de FIFA-ranking. De 32 deelnemers worden doorgaans verdeeld over vier verschillende potten. Qatar komt als gastland als groepshoofd in Pot 1, waardoor er daarna nog zeven plekken te verdelen zijn.

Op de meest recente FIFA-wereldranglijst staat Nederland op de elfde plaats. Van alle landen die boven Oranje staan, hebben België, Brazilië, Frankrijk, Engeland, Argentinië, Spanje en Denemarken zich reeds geplaatst. Italië, Portugal en Mexico, die alle drie boven Oranje staan, kunnen zich ook nog plaatsen voor het WK. Zodoende is de verwachting dat de ploeg van bondscoach Louis van Gaal in Pot 2 terechtkomt.

Nederland plaatste zich dinsdagavond na een 2-0 overwinning op Noorwegen in De Kuip door doelpunten van Steven Bergwijn en Memphis Depay in de slotfase. Het WK begint volgend jaar op maandag 21 november met de openingswedstrijd. Het toernooi wordt gespeeld in acht verschillende stadions in zeven speelsteden. De finale vindt plaats op 18 december.