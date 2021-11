Argentinië zeker van WK-ticket na gelijkspel tegen Brazilië

Argentinië heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag geplaatst voor het WK. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni speelde met 0-0 gelijk tegen Brazilië, wat genoeg was om zich in navolging van de Goddelijke Kanaries als tweede Zuid-Amerikaanse land te plaatsen voor het eindtoernooi in Qatar. Aan Argentijnse zijde kwam Ajacied Lisandro Martínez halverwege de wedstrijd binnen de lijnen, terwijl Nicolás Tagliafico negentig minuten op de bank bleef. Antony was de eerste Braziliaan die inviel, maar wist het verschil niet te maken in het Estadio del Bicentenario.

Bij Argentinië keerde Lionel Messi weer terug in de basis. De aanvaller van Paris Saint-Germain begon vorige week tegen Uruguay (0-1 winst) nog op de bank nadat hij pas hersteld was van een blessure. Aan Braziliaanse zijde ontbrak Neymar in de wedstrijdselectie. Hij heeft een dijbeenblessure en met hem werd geen risico genomen. De Argentijnen hadden door puntenverlies van Colombia en Chili uiteindelijk genoeg aan een gelijkspel voor een WK-ticket.

De titanenstrijd tussen Argentinië en Brazilië leverde weinig kansen op. Technische hoogstandjes van Ángel Di María en Vinícius Júnior zorgden voor spaarzame hoogtepunten in het eerste bedrijf. Argentijns international Nicolás Otamendi ontsnapte na ruim een half uur spelen aan een rode kaart toen hij een elleboogstoot uitdeelde in het gelaat van de Braziliaanse buitenspeler Raphinha. Manchester United-middenvelder was dicht bij het winnende doelpunt voor Brazilië, maar zijn inzet belandde op de lat.

Door het gelijkspel komt Argentinië op 29 punten uit 13 wedstrijden. Het team van Scaloni is daarmee zeker van een plek bij de eerste vier en dus directe kwalificatie voor het WK. De voorsprong op nummer vier Colombia, dat zelfs nog een wedstrijd meer speelde, bedraagt twaalf punten. Met nog vier wedstrijden voor de boeg kan Argentinië de tickets naar Qatar boeken.