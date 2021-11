Kraay jr. maakt keuze voor Van Gaal: ‘Hij is de beste als iedereen fit is'

Woensdag, 17 november 2021 om 00:17 • Laatste update: 00:19

Hans Kraay junior zou Cody Gakpo tijdens het WK als linksbuiten opstellen bij Oranje, zo stelt hij bij ESPN. Ondanks dat hij gecharmeerd is van directe concurrent Arnaut Danjuma, acht de analist de linksbuiten van PSV net iets rijper voor de positie. Wel oordeelt Kraay jr. dat Danjuma zich al meermaals op hoog niveau bewezen heeft en daarom erg dicht tegen een basisplaats in het Nederlands elftal aanzit.

Kraay jr. zag Danjuma tegen Noorwegen dinsdagavond (2-0) een betere partij spelen dan in het teleurstellende duel met Montenegro van afgelopen zaterdag (2-2). “Danjuma was de eerste helft behoorlijk. Ik had gehoopt dat hij iets meer ruimte zou krijgen, maar de Noren waren ook mega-defensief. Hij maakte vanavond een betere indruk. Maar als iedereen fit is, denk ik toch dat Gakpo de beste is.” Gakpo zit vanwege een enkelblessure niet bij de huidige selectie van bondscoach Louis van Gaal, maar maakte daarvoor steevast deel uit van de groep. De vleugelspeler speelde begin oktober tegen Letland (0-1 winst) voorlopig zijn laatste interland.

Presentator Jan-Joost van Gangelen vraagt Kraay jr. vervolgens om tekst en uitleg. “Nou, hij (Gakpo, red.) is dreigend geworden, hij krult ballen erin, hij is snel...” Toch moet Danjuma volgens de analist allerminst afgeschreven worden. “We moeten niet te snel gaan van ‘tegen Gibraltar was hij geweldig, tegen Montenegro was hij verschrikkelijk’, nee. Danjuma heeft zich in de Champions League echt laten zien tegen Manchester United en Young Boys. Hij is gewoon een hele serieuze kandidaat om een van de veertien, vijftien potentiële basisspelers op het WK te worden.”

Van Gaal heeft op de linkervleugel ook nog de beschikking over Noa Lang en Steven Bergwijn, al lijkt laatstgenoemde zich volgens Kraay jr. beter te kunnen toeleggen op rechtsbuiten. Bergwijn scoorde op die positie de openingstreffer tegen de Noren, gaf een assist en speelde in zijn geheel een sterke partij. “Bergwijn heeft vandaag wel laten zien dat hij ook buitenom kan. Hij moet zich, ongeacht wat ze daar bij Spurs met hem doen, bij het Nederlands elftal zich maar focussen op de rechtsbuitenpositie. Dan hebben we er met Steven Berghuis in ieder geval twee.”