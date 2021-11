Van Gangelen: ‘Jij vond hem zo breed geworden dat hij snelheid inlevert, Hans?’

Woensdag, 17 november 2021 om 00:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:25

Hans Kraay jr. heeft dinsdag het optreden van het centrum van de verdediging van Oranje met een voldoende beoordeeld. De analist genoot erg van de crosspasses van Virgil van Dijk in het WK-kwalificatieduel tussen Oranje en Noorwegen, terwijl hij zag dat Matthijs de Ligt ‘op safe’ speelde. Laatstgenoemde zou volgens de analist mogelijk ‘te breed’ zijn geworden.

“De Ligt vond jij zó breed geworden dat hij snelheid heeft ingeleverd?”, zo herhaalt presentator Jan Joost van Gangelen de woorden die Kraay jr. achter de schermen in de mond nam voorafgaand aan de nabeschouwing op ESPN. “Ja, dat vroeg ik me af: zou je ook te veel krachttraining kunnen doen? Ik weet het niet. Ik vond hem heel erg op safe spelen vandaag. Hij kon een aanvaller of een middenvelder inspelen, maar hij gaf de bal dan toch weer terug aan Van Dijk. Maar goed, hij heeft een tijd niet gespeeld in het Nederlands elftal en het zal allemaal goedkomen”, aldus Kraay jr., die positiever is over het optreden van Van Dijk.

“Ik vond Van Dijk goed. Hij heeft echt een geweldige crossbal, zeg. Altijd vanuit links in het centrum crosst hij de bal met zijn rechterbeen op Bergwijn (de rechtsbuiten, red.). Meestal is het zo dat een rechtsbenige verdediger rechts in het centrum staat en de bal naar de linkerkant crosst. Maar hij doet het altijd naar de rechterkant. Dat is heel apart, maar dat kan hij echt fantastisch”, besluit Kraay jr. over Van Dijk, die zelf overigens euforisch voor de camera van de NOS verscheen.

“Het is verdiend, we hebben bijna niks weggegeven. Voor mijn gevoel eigenlijk helemaal niks. We moesten een reactie laten zien na afgelopen zaterdag en dat hebben we gedaan. Natuurlijk kunnen er heel veel dingen beter, maar het resultaat was het belangrijkste. We gaan naar Qatar! Ik ben uitermate trots op deze ploeg. Het kan lastig zijn te spelen met het idee dat elke fout fataal kan zijn, maar we hebben het ook omarmd. We hebben echt karakter getoond. Het was niet makkelijk om snel te schakelen na de 2-2 in Montenegro, maar we hebben het geflikt”, zei Van Dijk vol trots direct na afloop van het duel.