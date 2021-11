Van Gaal wilde ‘geen vreemde eenden’: ‘Maar de groep heeft hem omarmd’

Woensdag, 17 november 2021 om 00:34 • Laatste update: 00:33

Louis van Gaal verkoos Jasper Cillessen tijdens de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Noorwegen (2-0) boven Mark Flekken. De bondscoach kijkt na afloop in gesprek met de NOS tevreden terug op zijn keuze om de doelman van Valencia in zijn basiself te posteren. Van Gaal constateert dat de selectie van Oranje Cillessen ‘weer omarmd heeft’.

“We hebben twee doelpunten gemaakt en de nul gehouden, met een keeper die terugkomt uit het niets. Ik wilde geen vreemde eenden in de bijt, dus ik wilde de groep gesloten houden. Maar die groep heeft Jasper ook weer omarmd”, geeft Van Gaal te kennen. Cillessen behoorde voor deze interlandperiode aanvankelijk niet tot de selectie, maar werd uiteindelijk opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Joël Drommel. Doordat Justin Bijlow het duel met Noorwegen aan zich voorbij moest laten gaan met een blessure, had Cillessen uiteindelijk een basisplaats.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Gaal zei aanvankelijk dat Flekken boven Cillessen in de pikorde zat, maar kwam toch terug op die uitspraak. “Ik denk dat de manier waarop we nu gespeeld hebben aardig was voor Jasper. Op dit moment denk ik zo. Dat is hetzelfde als dat ik zeg: op dit moment is Bijlow de nummer een, de nummer twee is Mark en drie is Cillessen”, stelt de bondscoach. “Maar ik train iedere dag en ik kijk iedere dag. Dan is het ook nog eens een heel belangrijke wedstrijd. Dan kies ik voor Cillessen, hoe vervelend dat ook is voor Mark. Maar ik denk dat hij het uiteindelijk wel met me eens was. Vandaag hebben we weer de nul gehouden, dat is toch wel erg lekker.”

“Gisteren (maandag, red.) heb ik getraind en merkte ik niks aan Justin. Daarna bereidde ik me voor, voor het geval dat er iets gebeurde. Ik kreeg de mededeling dat Justin niet fit genoeg was om te spelen en dat ik zou keepen. Dat is wel lekker”, vertelt Cillessen zelf voor de camera van de NOS. Dat hij een basisplaats had tegen Noorwegen, verbaasde hem gezien de eerdere uitspraak van Van Gaal over de pikorde wel. “De bondscoach was natuurlijk vrij duidelijk in het begin van de week.”

“Maar wat ik al gezegd had: ik ga mezelf laten zien aan deze bondscoach, ik weet wat ik kan en ik ga vooral genieten. Dat heb ik deze dagen gedaan”, vervolgt Cillessen. “Je moet die wedstrijd gewoon winnen. Na de wedstrijd komen die emoties dan wel. Ik heb geen prettig jaar achter de rug en om dan terug te komen en op zo’n manier toch weer te mogen spelen en het WK te halen... Dat doet wel wat met je.”