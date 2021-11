Louis van Gaal haalt moord op Peter R. de Vries aan na vraag over WK 2022

Woensdag, 17 november 2021 om 00:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:02

Louis van Gaal is niet van plan om zich uit te spreken over de politieke controverses rondom het WK in Qatar. Op de persconferentie na de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (2-0 zege) benadrukt Van Gaal dat hij niet de juiste persoon is om kritiek te uiten op bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden in het land. Hij laat de communicatie over aan de KNVB en aan ‘andere heren’.

"Dat heb ik volgens mij eerder gezegd. Het is niet aan de bondscoach en aan de spelers om over politieke zaken te praten", reageert Van Gaal op een vraag over Qatar. "Daar heb je andere heren voor. De KNVB doet het al voor een heel groot gedeelte en hoopt ook andere landen te inspireren om daar wat over te vinden. We moeten niet met vijf, tien of elf monden spreken. Dat is niet de goede manier. Kijk maar naar onze eigen Tweede Kamer."

Journalist Willem Vissers stelt vervolgens dat een statement van Van Gaal meer indruk zou maken dan uitlatingen van bijvoorbeeld secretaris-generaal Gijs de Jong of directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. "Daar heb je misschien gelijk in, maar zo werkt het niet, vind ik. Ik moet het houden bij topsport. Als ik me niet zou houden aan topsport, zouden wij aan geen ander kampioenschap kunnen deelnemen. Er is overal wel wat. In Nederland is Peter R. de Vries, een grote vriend van mij, vermoord. Wat moet je daarover zeggen? Ik weet wel dat het misschien onvergelijkbaar is, maar ik heb daar ook heel veel moeite mee gehad."

Georginio Wijnaldum, ook aanwezig bij de persconferentie, wil evenmin ingaan op een vraag of er iets is wat hem zou weerhouden van deelname aan het WK. "Ik denk niet dat het een goed idee is om die vraag te beantwoorden. We hebben met de KNVB en met de trainer besproken dat de spelers zich moeten richten op het spelen van de wedstrijden. De KNVB richt zich op de zaken rondom het team. Onze taak is om te voetballen en dat is wat we doen. Daar focussen we ons op. We hebben al dingen gezegd over de situatie in Qatar. Nu moeten we ons concentreren op het voetbal. We hebben geen invloed op andere situaties, alleen op de situatie op het veld."

Meer dan 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen bij de aanleg van stadions en andere faciliteiten voor het WK voetbal in Qatar, schreef The Guardian eerder dit jaar. In maart bracht de KNVB het eigen standpunt naar buiten over het WK 2022. De bond benadrukte absoluut geen voorstander te zijn van een eindtoernooi in de oliestaat, maar gaf tegelijkertijd aan dat een boycot van het WK geen optie is. De KNVB denkt niet dat de situatie in Qatar erg zal verbeteren als het Nederlands elftal over een jaar thuisblijft. Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Right Watch zijn niet voor een boycot en de KNVB sluit zich in de verklaring van zondag aan bij die zienswijze.