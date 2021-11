Louis van Gaal: ‘Het was fantastisch, er zal wel een foto naar buiten komen’

Dinsdag, 16 november 2021 om 23:49 • Dominic Mostert

Louis van Gaal heeft genoten van het feest in de kleedkamer na de kwalificatie van het Nederlands elftal voor het WK. De spelers vierden de prestatie uitbundig, blijkt uit beelden die OnsOranje heeft gepubliceerd op sociale media. Van Gaal raakte ook onder de indruk van een speech van Memphis Depay, die zijn 75ste interland opluisterde met een doelpunt tegen Noorwegen (2-0).

"Ja, het was fantastisch", zegt Van Gaal op de persconferentie over de festiviteiten in de kleedkamer. "Er zal wel een foto naar buiten komen", doelt de bondscoach op een foto waarop hij in zijn rolstoel het middelpunt van de selectie is. "Ik moet eerlijk zeggen dat het een groot feest was. Memphis heeft ook nog zijn 75ste wedstrijd gespeeld. Die hebben we een mooie schaal gegeven. Hij heeft een heel mooie speech gegeven. De champagne is opengegaan. Ik kan niet zeggen dat we het niet gevierd hebben."

Depay nam in zijn speech de tijd om zijn ploeggenoten te bedanken, vertelt Van Gaal. "Omdat hij het nooit alleen kan. Hij heeft natuurlijk een geweldig curriculum: hij maakt doelpunten en geeft assists. Alle aandacht gaat meestal naar Memphis toe. Maar in zijn speech gaf hij alle aandacht aan medespelers. Dat vind ik heel mooi", vervolgt de keuzeheer, die zelf slechts deels kon meefeesten. "Ik kan niet bewegen. Als ik één beweging maak, heb ik pijn. En niet een klein beetje ook. Ik hoef niet geopereerd te worden", doelt hij op het breukje in zijn heup.

"Het zou uit zichzelf kunnen genezen. Dan moet ik niet veel bewegen", reageert Van Gaal op de vraag hoe zijn revalidatie eruit zal zien. "Ik kan niet staan. Ik zal al mijn afspraken afzeggen. Ik kan wel online werken, dat zal ik blijven doen. We zullen online blijven vergaderen. Dan kom ik dus niet naar Zeist. Ik zal waarschijnlijk langer in Nederland verblijven, wat niet gepland was." De bondscoach is woonachtig in Portugal, maar blijft de komende tijd dus in Nederland.

?? 'We zijn er weer bij en dat is primaaaaaaa' ??????#WorldCup pic.twitter.com/qafbN0h2p3 — OnsOranje (@OnsOranje) November 16, 2021

Hoewel de wedstrijd lang spannend bleef, maakte Van Gaal zich niet druk vanuit de skybox. "Ik vond dat wij de wedstrijd erg knap gecontroleerd hebben. Er was een groot verschil met de wedstrijd tegen Montenegro: we speelden compact. Niet alleen in het eigen strafschopgebied, zoals Noorwegen, maar ook rond de middenlijn", analyseert hij. "Volgens mij heeft Noorwegen geen kans gecreëerd, of alleen een halve kans. Als je dat ziet, ben ik niet zo zenuwachtig. Ik ga altijd uit van het positieve. We hadden in de eerste helft vijf mogelijkheden; in de tweede helft hadden we twee mogelijkheden en twee doelpunten."