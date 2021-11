Rafael van der Vaart: ‘De allerslechtste wedstrijd die ik van hem heb gezien’

Dinsdag, 16 november 2021 om 23:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:29

Rafael van der Vaart is dinsdagavond niet te spreken over het spel dat het middenveld van Oranje op de mat heeft gelegd. Het Nederlands elftal was in de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen met 2-0 te sterk, waardoor een rechtstreeks ticket voor het toernooi in Qatar werd afgedwongen. Pierre van Hooijdonk geeft aan dat hij Oranje desondanks ‘angstig’ vond spelen, en Van der Vaart denkt dat het gebrek aan vertrouwen met name te maken heeft met het ‘onzichtbare’ middenveld.

“Ik vond dit Nederlands elftal niet lijken op het Nederlands elftal dat we voor Montenegro hebben gezien”, vertelt Van Hooijdonk tijdens de nabeschouwing bij de NOS. “Hier zat echt veel angst in. Noorwegen werd wel gelokt, maar ze probeerden zich er ook niet onderuit te voetballen. Er werd snel gekozen voor een lange bal; het is eigenlijk niet Nederlands om dat te doen. Dus je zag dat er echt spanning zat in dit elftal”, aldus de analyticus, die desgevraagd aangevuld werd door Van der Vaart.

“Waar die angst en spanning vandaan komt? Kijk, te veel spelers geven niet thuis. Davy Klaassen speelde vanavond de allerslechtste wedstrijd die ik van hem gezien heb. Frenkie is niet top, en ook Wijnaldum zie je bijna niet. Ga dan maar eens voetballen... Frenkie vond ik niet goed, want je mag gewoon meer van hem verwachten. Al maakte hij wel weinig fouten. Hij was gewoon onopvallend. Maar goed, het stond en ze gaven weinig weg”, besluit Van der Vaart.

Tijdens de nabeschouwing op ESPN geeft ook Hans Kraay jr. te kennen dat hij ronduit teleurgesteld is in het optreden van de middelste linie. “Heel verschrikkelijk slecht middenveld. Wijnaldum en Klaassen hebben allebei zó weinig balcontacten gehad. Het was ook helemaal niet tegen een ploeg die messcherp dekte. Noorwegen was verschrikkelijk. Noorwegen is een heel, heel, heel verschrikkelijk matig ploegje zonder Haaland.”