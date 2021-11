‘Nog niet zo lang geleden was hij niet goed genoeg om geselecteerd te worden’

Dinsdag, 16 november 2021 om 23:16 • Chris Meijer • Laatste update: 23:20

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn na afloop van het duel tussen Nederland en Noorwegen (2-0) uitermate positief over Steven Bergwijn. De aanvaller van Tottenham Hotspur was met een doelpunt en een assist uitermate belangrijk in de zege die Oranje uiteindelijk een ticket voor het WK van 2022 opleverde. Van Hooijdonk spreekt in de studio van de NOS zijn verbazing uit over het feit dat Bergwijn nog niet zo lang geleden nog gepasseerd werd in de selectie van het Nederlands elftal.

“Het belangrijkste: we zijn er. Dat is een felicitatie waard. Maar dit was een hele, hele droevige wedstrijd. Je zag de angst. Na die eerste goal zag je de opluchting en begonnen ze een beetje te voetballen. Ja, Bergwijn en Danjuma waren de enige die een beetje onbevangen speelden. Dan is het leuk dat hij die goal maakt”, begint Van der Vaart. De analist noemde Bergwijn in de rust de enige speler 'die zichzelf was'.

84' - DOELPUNT ORANJE! Daar is de perfect uitgespeelde aanval van het nederlands elftal. Steven Bergwijn verschalkt Nyland en lijkt Oranje naar Qatar te knallen! ??? #NEDNOO pic.twitter.com/ziyPEAknLp — NOS Sport (@NOSsport) November 16, 2021

“Heel erg goed. Als je de beslissende maakt en je hebt nog een geweldige assist… Ja, geweldig. Hij liet ‘m van zijn wreef rollen en de bal gaat in de korte hoek. Nog niet zo heel lang geleden was hij niet goed genoeg om geselecteerd te worden”, voegt Van Hooijdonk toe over Bergwijn. Hij ontbrak tijdens het EK van afgelopen zomer in de selectie van Oranje, terwijl hij de interlands tegen Letland en Gibraltar in oktober aan zich voorbij moest laten gaan wegens een enkelblessure. Bergwijn werd voor deze interlandperiode opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Steven Berghuis.

“En we hebben een rechtsbuiten”, voegt Van der Vaart toe. “Dit is een echte rechtsbuiten. Je kan zien dat hij gewend is om daar te spelen, hij heeft onder Koeman vaker gedaan aan dezelfde kant als Dumfries. Dat is onze troef. Maar verder hebben we geen hele leuke avond gehad. We zijn hartstikke blij dat we het gehaald hebben. Maar als je Noorwegen ziet spelen, is dat een schande.” Van Hooijdonk besluit: “Noorwegen is toch verschrikkelijk? Als je zo hier komt spelen voor je laatste kans? Dan wacht je alleen tot je in de laatste vijf minuten bij de goal kan komen.”

“Bergwijn schiet hem echt bewust hoog in de korte hoek. Het is een vuige, smerige hamer. Dat is het", zegt Hans Kraay junior bij ESPN over de openingstreffer van Bergwijn. “Hij heeft vandaag wel laten zien dat hij ook buitenom kan. Hij moet zich, ongeacht wat ze daar bij Spurs bij hem doen, bij het Nederlands elftal maar focussen op de rechtsbuitenpositie. Dan hebben we er samen met Steven Berghuis in ieder geval twee. Hij kan dat beter dan Malen, heeft hij vanavond laten zien.”

"We bleven als team dicht bij elkaar na die klap tegen Montenegro, dat is het belangrijkste dat je kunt doen", oordeelt Bergwijn zelf na afloop voor de camera van de NOS. "Altijd als ik hier kom, wil ik me laten zien. Het is fijn hier te spelen met die jongens. Altijd als je de kans krijgt, moet je 'm pakken. Ook als je later bent opgeroepen. Je moet er staan als de trainer je belt. Ik wil hier altijd spelen, dus dan moet je de kansen pakken die je krijgt."