Benzema dompelt Finnen in rouw; Wales ternauwernood naar play-offs

Dinsdag, 16 november 2021 om 22:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:59

Frankrijk heeft dinsdagavond de WK-kwalificatiereeks in stijl afgesloten. Op bezoek in Helsinki, waar Finland probeerde een plek in de play-offs veilig te stellen, wonnen les Bleus met 0-2. Oekraïne won met dezelfde cijfers van Bosnië en Herzegovina en eindigt daardoor een punt boven de Finnen in Groep D. Wales wist België thuis op een 1-1 gelijkspel te houden en behoudt daardoor de tweede plek in Groep E, waardoor the Dragons nog altijd kans hebben op een WK-ticket.

Finland - Frankrijk 0-2

De Finnen moesten; de Fransen hadden de buit al binnen. Bondscoach Didier Deschamps gaf daarom de kans aan Moussa Diaby als aanvalspartner van Kylian Mbappé, wat ten koste ging van Karim Benzema. De spits van Real Madrid zag hoe zijn vervanger niet erg veel klaarspeelde en het gevaar vooral moest komen van Mbappé. Na 25 minuten testte de PSG-ster doelman Lukas Hrádecky, maar de sluitpost wist te keren. Uit de rebound kreeg Antoine Griezmann de bal ook niet tussen de palen. Mbappé schoot nog een keer naast, voordat de thuisploeg besefte dat het voor een play-off-ticket speelde. Onder aanvoering van voorste man Teemu Pukki zochten de Finnen Hugo Lloris meermaals, maar de sluitpost hield zijn doel schoon.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook na rust zocht Finland nadrukkelijk de aanval, en Deschamps besloot Benzema in de 57ste minuut alsnog te brengen. De invaller bewees al snel zijn waarde. Negen minuten na zijn entree kreeg Benzema de bal met een fraai hakje van Mbappé en schoot via een Fins been raak: 0-1. Oekraïne was inmiddels op voorsprong gekomen in Bosnië en Herzegovina; de tijd voor de Finnen begon te dringen. De paniek ging de thuisploeg parten spelen en in de 76ste minuut kwamen de Fransen zelfs op 0-2. Mbappé zette eenvoudig zijn directe tegenstander te kijk en trok een geweldige sprint over de linkervleugel. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot hij even mooi achter Hradecky in de verre hoek. De moed zonk de Finnen in de schoenen; ze moesten het ticket voor de play-offs aan Oekraïne laten.

Wales – België 1-1

Wales, dat zonder zijn geblesseerde sterspeler Gareth Bale aantrad, had alles nog om voor te spelen. Als de ploeg van Rob Page van de Belgen zou verliezen en achtervolger Tsjechië op zijn beurt Estland opzij zou zetten, zouden de Tsjechen aanspraak maken op de play-offs. De thuisploeg kenden wat dat betreft een valse start. Kevin de Bruyne kreeg in de twaalfde minuut de bal per ongeluk in de voeten gekaatst van de Welshe verdediging en had geen seconde nodig om na te denken. De Belgische captain drukte meteen af in de rechterhoek: 0-1. Wales legde zich daar niet bij neer en zette het Cardiff City Stadium in de 32ste minuut in vuur en vlam.

Belgische debutant Arthur Theate miste een voorzet van Daniel James volledig, waardoor Kieffer Moore in de thuishaven van zijn werkgever kon binnentikken voor de 1-1. Dat bleek ook de ruststand. Vier minuten na de pauze kwam Connor Roberts in kansrijke positie om Wales op voorsprong te schieten, maar de back maaide volledig over de bal heen. Hij zou willen dat hij het leer geraakt had, daar Tsjechië na een uur spelen op voorsprong kwam tegen Estland. Page had zijn ploeg kunnen vertellen de boel op slot te gooien, maar de Welshmen roken de winst.

Het duurde even voordat tot een kans leidde; dat was wel meteen een gigantische. Neco Williams dacht te scoren, maar met een miraculeuze redding wist Koen Casteels de bal uit het net te houden. België probeerde Wales nog van het punt te beroven, alleen slaagde daar niet in. Ondanks de 2-0 overwinning op Estland moeten de Tsjechen dus genoegen nemen met een derde plek in Groep D.