Kökçü verzekert Turkije met waanzinnige uithaal van plek in play-offs

Dinsdag, 16 november 2021 om 22:40 • Mart van Mourik

Turkije heeft zich verzekerd van een ticket voor de play-offs voor het WK 2022. Op bezoek bij Montenegro was de ploeg van bondscoach Stefan Kuntz met 1-2 te sterk. Matchwinner werd Orkun Kökçü, die zijn ploeg met een uithaal van buiten het strafschopgebied de 1-2 voorsprong bezorgde. Dankzij de zege eindigen de Turken met 21 punten op plek twee in Groep G. Nederland wordt met 23 groepswinnaar, terwijl Noorwegen (18 punten) als nummer drie de WK-kansen in rook zag opgaan.

Kökçü moest genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl Halil Dervisoglu wel in de startopstelling stond. De wedstrijd begon desastreus voor de Turken. In de vierde speelminuut veroverde Stefan Savic de bal van Burak Yilmaz, waarna de centrumverdediger een uitstekende steekpass in huis had op Fatos Beqiraj. De rechterspits bleef ijzig kalm en schoof de bal in de linkerbenedenhoek: 1-0. In de 22ste minuut stelde Turkije orde op zaken.

De spanning neemt toe! ??



Niemand minder dan Orkun Kökcü zet Turkije op voorsprong in Montenegro: 1-2

Aan de rechterkant van het zestienmetergebied kreeg Abdülkadir Ömür alle tijd en ruimte om een voorzet te bezorgen. De eveneens over het hoofd geziene Kerem Aktürkoglu kon in vrijheid aannemen, en volleerde vervolgens met kunst-en-vliegwerk de 1-1 tegen de touwen. De bezoekers gingen in het restant van de eerste helft nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong, maar die werd echter niet gevonden. In de rust besloot Stefan Kuntz in te grijpen en Kökçu binnen de lijnen te brengen ten koste van Berat Özdemir. Die beslissing pakte fenomenaal uit.

Na precies een uur spelen verzuimde Marko Jankovic de bal net voor de eigen zestien te onderscheppen. Zodoende kreeg Hakan Çalhanoglu een herkansing om de bal bij Kökçü te krijgen. De middenvelder van Feyenoord bedacht zich geen moment en haalde met rechts verwoestend uit, waarna de bal via de binnenkant van de linkerpaal in het doel belandde: 1-2. Uiteindelijk slaagde Turkije erin de zege over de streep te trekken en zich te verzekeren van een ticket voor de play-offs.