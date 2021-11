Oranje stelt WK-ticket veilig na benauwd duel met Noorwegen

Dinsdag, 16 november 2021 om 22:35 • Chris Meijer • Laatste update: 22:54

Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het WK van 2022 in Qatar. Dankzij een verlossende treffer van Steven Bergwijn in minuut 84 en een doelpunt van Memphis Depay in blessuretijd trok Oranje het benauwde duel met Noorwegen uiteindelijk toch naar zich toe: 2-0. Daarmee is de eerste plek in Groep G van de Europese WK-kwalificatiecyclus door de ploeg van bondscoach Louis van Gaal veiliggesteld, terwijl Noorwegen overal naast grijpt. Turkije won tegelijkertijd met 1-2 van Montenegro, eindigt als tweede achter Nederland en kan daardoor via de play-offs nog een WK-ticket grijpen.

Van Gaal - die met zijn rolstoel plaatsnam in een skybox in de lege Kuip - voerde voor het cruciale treffen met Noorwegen drie wijzigingen door in zijn basiselftal ten opzichte van de remise tegen Montenegro. Matthijs de Ligt en Jasper Cillessen vervingen noodgedwongen Stefan de Vrij en Justin Bijlow, terwijl Donyell Malen werd gepasseerd ten faveure van Bergwijn. Bij de Noren had Feyenoorder Marcus Pedersen een basisplaats, terwijl zijn ploeggenoot Fredrik Aursnes en AZ-middenvelder Fredrik Midtsjö op de bank begonnen.

84' - DOELPUNT ORANJE! Daar is de perfect uitgespeelde aanval van het nederlands elftal. Steven Bergwijn verschalkt Nyland en lijkt Oranje naar Qatar te knallen! ??? #NEDNOO pic.twitter.com/ziyPEAknLp — NOS Sport (@NOSsport) November 16, 2021

Nadat beide ploegen in de eerste minuten aftastend begonnen, kwam het eerste gevaar met een klein kwartier op de klok van Depay. Zijn kopbal miste echter kracht en bracht de Noorse doelman Örjan Nyland daardoor niet in de problemen. Oranje bleef in de eerste fase het meest dreigend via Bergwijn en Depay, al was Arnaut Danjuma na een klein halfuur het dichtst bij een treffer. Zijn schot stuiterde maar rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Noorwegen bracht daar voor rust nauwelijks iets tegenover: de enige keer dat Cillessen moest ingrijpen, was al vroeg in het duel na een gevaarlijke voorzet van Morten Thorsby.

De Noren begonnen met twee wijzigingen aan de tweede helft: Jens Petter Hauge en Kristian Thorstvedt vervingen Thorsby en Ola Solbakken. Het was een van de invallers die het eerste gevaar van de tweede helft verzorgde, toen een inzet van Thorstvedt maar net over ging. Het duurde na rust ruim twintig minuten voor Oranje weer voor het eerst van zich deed spreken: een voorzet van Bergwijn vond bij de tweede paal Danjuma, maar zijn inzet ging hoog over. Met nog een kwartier te gaan greep Van Gaal vanaf de tribune voor het eerst in: Marten de Roon verving Davy Klaassen, die gehavend raakte na een tackle van Mohamed Elyounoussi.

90' + 1' - DOELPUNT ORANJE! 2-0 Uit een hoekschop van de Noren krijgt Bergwijn de bal voor zijn voeten en sprint hij het hele veld over. De rechtsbuiten is niet zelfzuchtig en gunt Memphis Depay zijn treffer. #NEDNOO pic.twitter.com/IZJWgcGtxW — NOS Sport (@NOSsport) November 16, 2021

Kort daarna kreeg Depay een goede mogelijkheid om de wedstrijd open te breken, toen hij de bal na een snelle counter binnen het strafschopgebied ontving van Denzel Dumfries. De aanvaller van Barcelona zag zijn eerste poging echter geblokt worden, waarna zijn tweede inzet langs het Noorse doel rolde. Zes minuten voor het einde zorgde Bergwijn voor grote opluchting door Oranje op voorsprong te zetten. De aanvaller van Tottenham Hotspur werd bediend door Danjuma en schoot vervolgens hard en hoog raak: 1-0.

Nathan Aké werd binnen de lijnen gebracht om de voorsprong te verdedigen, maar die werd in blessuretijd nog uitgebreid. Bergwijn gunde het doelpunt na een razendsnelle counter aan Depay, die voor een leeg doel de 2-0 eindstand op het scorebord schoot en daarmee aan alle onzekerheid een einde maakte. Na gastland Qatar, Duitsland, Denemarken, Brazilië, Frankrijk, België, Kroatië, Servië, Engeland en Zwitserland is Nederland het elfde land dat zich verzekerd heeft van deelname aan het toernooi dat volgend jaar tussen eind november en halverwege december wordt gespeeld.