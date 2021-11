‘Rokende en drinkende’ Miralem Pjanic uit de Bosnische selectie gezet

Dinsdag, 16 november 2021 om 22:12 • Chris Meijer

Bosnië en Herzegovina speelt dinsdagavond zonder Miralem Pjanic in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oekraïne. Klix meldt dat bondscoach Ivaylo Petev de 31-jarige middenvelder van Besiktas om disciplinaire redenen uit zijn selectie heeft gezet. Pjanic werd op de avond voor de wedstrijd tegen Finland (1-3 nederlaag) van afgelopen zaterdag gespot in het uitgaansleven.

Er doken de afgelopen dagen foto’s op waarop te zien was hoe Pjanic shisha rookte en alcohol nuttigde in een nachtclub. Pjanic speelde tegen Finland 66 minuten mee in het Bilino Polje Stadion van Zenica, waar hij door het aanwezige publiek werd getrakteerd op een fluitconcert. Petev besloot vervolgens dinsdag om Pjanic vanwege zijn houding naar huis te sturen, een besluit dat volgens Klix op begrip van de 103-voudig Bosnisch international kon rekenen.

De Bosnische voetbalbond publiceerde een statement, dat enkele minuten later weer werd verwijderd. “We moeten niet vergeten dat Pjanic geweldige wedstrijden voor de nationale ploeg heeft gespeeld. Zijn acties waren ongepast voor een speler met zo’n reputatie. De spelers die het shirt van de nationale ploeg dragen, moeten een bepaalde verantwoordelijkheid voelen”, zo viel er te lezen in het inmiddels verwijderde statement. Pjanic behoort dinsdagavond inderdaad niet tot de wedstrijdselectie van Bosnië en Herzegovina voor het duel met Oekraïne.

Daarin staat er voor de Bosniërs overigens niets meer op het spel, daar zij niet meer de tweede plek achter groepswinnaar Frankrijk kunnen bereiken. Oekraïne en Finland strijden nog om de tweede plaats en daarmee een plek in de play-offs. Pjanic wordt dit seizoen door Besiktas gehuurd van Barcelona en speelde voorlopig acht officiële wedstrijden voor de Turkse topclub, waarin hij vier assists verzorgde.