Haller en Sangaré lopen mede door fabuleuze André Onana WK mis

Dinsdag, 16 november 2021 om 22:04 • Mart van Mourik

Kameroen heeft zich dinsdagavond verzekerd voor een plek in de play-offs van de Afrikaanse WK-kwalificatiereeks. In Groep D nam de ploeg van bondscoach António Conceição het op tegen Ivoorkust, dat met 1-0 verslagen werd. Karl Toko Ekambi verzorgde de enige treffer van de wedstrijd. Dankzij de zege op de laatste speeldag in de poule eindigt Kameroen met vijftien punten bovenaan, terwijl Ivoorkust blijft steken op dertien punten. Laatstgenoemd land loopt daardoor het WK 2022 mis. Tegelijkertijd was Marokko, dat reeds geplaatst was voor de play-offs, met 3-0 te sterk voor Guinea.

Kameroen - Ivoorkust 1-0

Bij Ivoorkust kreeg Sébastien Haller een basisplek, terwijl Ibrahim Sangaré genoegen moest nemen met een plek op de bank in pas in de tweede helft binnen de lijnen kwam. Bij Kameroen stond André Onana onder de lat. Halverwege de eerste helft vond Kameroen de openingstreffer. Op de linksachterpositie was Eric Bailly niet alert en liet hij zich aftroeven door Martin Hongla. De aanvaller van Hellas Verona had vervolgens een voorzet op maat in huis voor Karl Toko Ekambi, die op koelbloedige wijze raak schoot: 1-0. Tien minuten na de openingstreffer had Onana een fabuleuze redding in huis op een venijnig schot van Jean Michael Seri.

Kameroen staat met 1-0 voor tegen Ivoorkust, mede door deze geweldige redding van Onana



Kameroen wist echter uitstekend stand te houden en met name uitblinker Onana liet zich gelden. In de slotfase kreeg de doelman van Ajax nog een poging van Franck Kessié te verwerken, maar Onana stond wederom op de juist plek. Ook Sangaré deed nog een duit in het zakje; zijn poging ging echter naast. Kameroen hield stand en schakelde Ivoorkust uit dankzij de nipte overwinning. In de play-offs zullen er vijf tweeluiken worden afgewerkt, waarna logischerwijs vijf teams overblijven die zich zullen plaatsen voor het WK.

Marokko - Guinee 3-0

Marokko had zich al na vier wedstrijden in Groep I geplaatst voor de laatste kwalificatieronde, maar zag nog een mijlpaal om voor te spelen. De ploeg van Vahid Halilhodzic verloor in de huidige ronde namelijk nog geen punt. De Marokkanen gingen met NEC-verdediger Souffian El Karouani in de basis op de juiste voet verder en kwamen na twintig minuten op voorsprong. Ryan Mmaee werd in het strafschopgebied ten val gebracht door Guineese keeper Aguibou Camara en ging zelf achter de bal staan voor het buitenkansje: 1-0. Niet veel later maakte Mmaee ook zijn tweede. Collega-aanvaller Ayoub El Kaabi legde panklaar voor de spits, die prachtig in de rechterbovenhoek krulde.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor Marokko en de bezoekers kwamen er nauwelijks aan te pas. Tot de zestigste minuut hield de gastheer zich koest, toen El Kaabi besloot dat het weer tijd was voor een doelpunt. Aanvalspartner Mmaee was de aangever dit keer; zijn collega schoof eenvoudig langs Camara voor de 3-0. Als de buit voor Marokko al niet binnen was, was die dat nu wel. De Noord-Afrikanen speelden op halve kracht de wedstrijd uit en kunnen zich met een perfecte score op zak opmaken voor de derde en beslissende kwalificatieronde voor het WK 2022. Guinee strandt met vier punten uit drie duels op een derde plek in Groep I.