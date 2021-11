Rafael van der Vaart: ‘Hij is de enige die een beetje zichzelf is’

Dinsdag, 16 november 2021 om 21:47 • Chris Meijer • Laatste update: 21:54

Rafael van der Vaart spreekt na de eerste helft van het duel tussen het Nederlands elftal en Noorwegen (0-0) van een ‘hele rare wedstrijd’. Volgens de analist is Steven Bergwijn ‘de enige die een beetje zichzelf is’. Van der Vaart noemt in de studio van de NOS ook Arnaut Danjuma naar aanleiding van de eerste 45 minuten ‘iemand die uitstraalt dat er wat gaat gebeuren’.

“Je zit eigenlijk te kijken naar een hele rare wedstrijd”, zo begint Van der Vaart. “Heel langzaam. Ze durven niet echt. Noorwegen doet ook niks, dus het is eigenlijk heel saai. Het is dat er zoveel belangen op het spel staan, anders zet je ‘m af. Bergwijn is de enige die een beetje zichzelf is, een beetje beweegt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Daar komt de meeste dreiging vandaan, de vleugelspelers moeten in deze wedstrijd alleen het verschil maken”, haakt Pierre van Hooijdonk in. “Je ziet gewoon de echte overlapping van Blind en Dumfries helemaal niet gebeuren. Bergwijn en Danjuma komen in de één-tegen-één-duels en moeten dan het verschil maken. Dat is totaal anders dan de manier waarop je gewend bent geweest om te voetballen.”

“De jongens aan de zijkanten zijn de creatieve jongens”, reageert Van der Vaart. “Danjuma straalt uit: er gaat wat gebeuren. Dat gaat niet altijd goed, hij had een paar keer een verkeerde aanname. Maar er komt wel wat vandaan. Het is nog allemaal net niet, maar er gebeurt wat als hij aan de bal komt. Deze jongens stralen het gevaar uit. Maar er moet een schepje bovenop, want je kunt de klok erop gelijk zetten dat Noorwegen er nog een keer uitkomt.”