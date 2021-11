Van der Vaart kan lach niet onderdrukken tijdens interview met Van Gaal

Dinsdag, 16 november 2021 om 20:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:31

Louis van Gaal verwacht vanuit de skybox in De Kuip zijn werkzaamheden als bondscoach van Oranje te kunnen verrichten tijdens de wedstrijd tegen Noorwegen. In een interview met de NOS vertelt Van Gaal kort voor de aftrap dat hij in contact staat met zijn assistent Henk Fraser. Van Gaal zag het niet zitten om in de dug-out plaats te nemen, omdat hij dan in de pauze moeilijk de kleedkamer in zou kunnen komen. In de studio van de NOS wordt enigszins gekscherend gesproken over de afwezigheid van de trainer.

Van Gaal wordt 'in principe alleen fysiek' belemmerd, vertelt hij. De keuzeheer liep een breukje in zijn heup op na een glijpartij met de fiets. "Iedereen werkt ongelooflijk mee. Wat ik vroeger aan mijn assistent overliet, een goed overzicht van het veld houden, ga ik nu zelf doen", legt hij uit. "Ik heb vanaf de skybox een fantastisch overzicht. Als ik met een rolstoel van de coachbanken naar de kleedkamer zou gaan, zou ik er tien minuten over doen. Dan zou ik het belangrijkste coachmoment niet kunnen uitvoeren (de pauze, red.). Je moet hier in De Kuip het veld over, dat duurt te lang. Dus het is ook functioneel. Daarom hebben we gekozen voor deze oplossing."

"Henk Fraser heeft oortjes en ik heb een telefoon" ???? Louis van Gaal vindt al dat digitale contact eigenlijk wel prettig, geeft hij aan. #NEDNOO pic.twitter.com/gqg7VJdVME — NOS Sport (@NOSsport) November 16, 2021

Van Gaal staat 'natuurlijk' in contact met zijn technische staf. "Henk Fraser heeft oortjes en ik heb een telefoon. Ik bel gewoon. We kunnen dan discussiëren. Online bellen, via FaceTime of Teams, vind ik eigenlijk prettiger, omdat je direct oogcontact hebt. Er is veel meer aandacht." De situatie is voor Van Gaal echter niet geheel nieuw. "Ik heb ervaring, hè. Bij AZ is mij ook zoiets overkomen, dus toen heb ik ook drie of vier wedstrijden in zo’n lounge gezeten. Ook nog een keer bij Barcelona, al ben ik toen met een gebroken middenvoetsbeentje wel in de dug-out gaan zitten. Dus ik heb wel ervaring met die dingen. Maar ja, ik heb altijd een assistent op een hoger niveau zitten die ons bijpraat in de rust."

Rafael van der Vaart kan zijn lach niet onderdrukken, als hij naar het interview met Van Gaal kijkt. "Het is net of we Memphis missen, alsof hij zoveel invloed heeft op het veld", zegt de analist. "Dit is iets nieuws, maar je kunt het ook overdrijven. Dat gevoel heb ik wel een beetje, of niet?" Volgens Van der Vaart is de blessure van Van Gaal 'helemaal geen probleem, joh'. "Die gasten weten wat ze moeten doen. Lekker boeiend."

Pierre van Hooijdonk denkt dat er zelfs voordelen aan de veranderde situatie kunnen kleven. "De positie waar hij nu zit, is op zich de beste voor trainers. Omdat je daar het totale overzicht hebt. Je hebt het in Engeland heel vaak gezien, dat managers het eerste half uur op de tribune gingen zitten en daarna afdaalden naar de dug-out. Sir Alex Ferguson heeft dat ook een tijd gedaan. Het belangrijkste is de voorbespreking, daar is hij gewoon bij."