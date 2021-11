Louis van Gaal onderbouwt zijn keuze voor Jasper Cillessen

Dinsdag, 16 november 2021 om 20:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:40

Louis van Gaal heeft dinsdagavond tekst en uitleg gegeven rondom zijn keuze onder de lat bij Oranje. In het WK-kwalificatieduel met Noorwegen stelt de bondscoach doelman Jasper Cillessen op ten koste van Mark Flekken, die afgaand op de persconferentie van vrijdag nog leek te kunnen rekenen op een basisplek. Dinsdagmiddag liet Van Gaal echter doorschemeren dat hij toch voor de sluitpost van Valencia zou gaan. In gesprek met Jeroen Stekelenburg verklaart de keuzeheer zijn besluit.

“Ik ben voor het imaginatieproces en de spelers moeten alles weten. Dat is ook de reden dat ik bekend heb gemaakt dat ik voor Cillessen kies in plaats van Flekken”, zo steekt Van Gaal voorzichtig van wal. “Terwijl ik eigenlijk had gezegd dat Justin Bijlow de eerste keeper zou zijn, Flekken nummer twee en Cillessen nummer drie. Ik zeg er altijd bij: op dit moment. De training dient tenslotte niet voor niets, en Cillessen heeft zich fantastisch gepresenteerd, en hij heeft ook ervaring op dit niveau. Flekken zou zijn debuut maken.”

“Of ik dit een te grote wedstrijd vind voor Flekken? Nee, want dat kan je achteraf pas zeggen”, vervolgt Van Gaal. “Natuurlijk was Flekken teleurgesteld. Hij heeft ook gehoord wat ik gezegd heb. Hij verdiende het om te spelen, maar wij beslissen anders. Training en prestaties zijn ook belangrijk, maar in dit geval geeft ervaring de doorslag", besluit Van Gaal.

In de studio van de NOS klinken verheugde woorden van Pierre van Hooijdonk, die het roerend met de keuze van de bondscoach eens is. “Gelukkig heeft Van Gaal gekozen voor Cillessen in deze cruciale wedstrijd. Ik had het toch een risico gevonden als hij Flekken had laten debuteren in deze wedstrijd. Dat kan straks altijd nog. Maar deze wedstrijd vraagt iets anders. Cillessen is bekend met de achterhoede van dit Nederlands elftal, dan verandert er eigenlijk niet zoveel ten opzichte van Bijlow”, aldus Van Hooijdonk.