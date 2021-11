‘Barcelona overweegt na ‘alarmbellen’ drastisch besluit met Frenkie de Jong’

Dinsdag, 16 november 2021 om 20:13

Barcelona overweegt om Frenkie de Jong te verkopen, zo claimt de Spaanse journalist José Álvarez in het programma El Chiringuito. De Catalanen denken een fors bedrag te kunnen opstrijken met het vertrek van 24-jarige middenvelder, iets dat bijzonder welkom is in de huidige penibele financiële situatie. Daarnaast zou de clubleiding van Barcelona gealarmeerd zijn door de recente vorm van De Jong.

Barcelona gaat ervan uit dat er nog altijd veel belangstelling zal zijn voor De Jong, gezien zijn leeftijd en potentie. Bovendien heeft hij in Catalonië nog een contract tot medio 2026, waardoor er een fors bedrag voor hem kan worden gevraagd. Het financieel geplaagde Barcelona kan dat goed gebruiken, daar Xavi en Dani Alves recentelijk een flink financieel offer moesten brengen om bij Barcelona te tekenen. De eventuele beschikbaarheid van De Jong op de transfermarkt wordt in Spanje ook geweten aan zijn recente vorm.

AS schrijft dat er bij Barcelona langzaam ‘alarmbellen’ afgaan over het spel van De Jong, al wordt er tegelijkertijd benadrukt dat nog moeten worden afgewacht hoe hij zal renderen onder Xavi. “De ontwikkeling van De Jong baart zorgen, omdat Barcelona leiderschap nodig heeft”, zo voegt Sport toe. De Jong speelde sinds hij in 2019 voor 86 miljoen euro werd overgenomen van Ajax 106 wedstrijden voor Barcelona. “Er wordt verwacht dat hij een volgende stap zal maken. Tegelijkertijd moet er worden afgewacht wat zijn rol zal worden nu er verschillende spelers vanuit de jeugd doorbreken.”

Sport voorspelt dat Xavi op een driemansmiddenveld gaat kiezen voor Sergio Busquets, Pedri en Gavi, waardoor er geen plaats zou zijn voor De Jong. Volgens de Catalaanse sportkrant is er wel veel vertrouwen in De Jong en hoopt men dat hij het team op de schouders kan nemen. “Zo niet, dan moet hij een megabedrag opleveren waarmee een team voor de toekomst kan worden opgebouwd”, stelt Sport. “De prioriteit is om hem een onbetwist basisspeler bij Barcelona te laten worden. Maar de aanbiedingen kunnen verleidelijk zijn.”