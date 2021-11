Mohamed Daramy is drie dagen na entree van grote waarde met knappe solo

Dinsdag, 16 november 2021 om 19:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:01

Mohamed Daramy heeft Denemarken Onder-21 aan een belangrijke overwinning geholpen in de kwalificatiereeks voor het EK 2023. De negentienjarige linksbuiten van Ajax maakte dinsdagavond de 0-2 tegen Turkije; uiteindelijk werd het 1-2 in Alanya. Het EK raakt daarmee steeds verder uit zicht voor de talenten van Turkije.

Daramy had vrijdagavond nog een basisplaats in de WK-kwalificatiewedstrijd van Denemarken tegen de Faeröer Eilanden (3-1). Hij werd toen na 57 minuten vervangen en werd een dag later overgeheveld naar de Onder-21, die de belangrijke uitwedstrijd tegen Turkije in winst wilde omzetten. Hij was bij de A-ploeg niet meer nodig voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland (2-0 nederlaag) van dinsdag, omdat het WK-ticket al binnen was. Nikolai Baden Frederiksen (Vitesse) begon op de bank in Turkije, maar viel in de tweede helft in. Victor Jensen (Ajax) bleef negentig minuten op de bank; bij Turkije hadden Ali Akman (NEC) en Yusuf Barasi (AZ) een basisplek.

Uit een strafschop opende Denemarken de score tegen Turkije. Jesper Lindström mocht aanleggen voor een penalty na een overtreding van Serdar Saatci op hemzelf. Vanaf elf meter schoot Lindström rustig in de rechterhoek. Daramy verdubbelde de marge na twintig minuten na een knappe actie vanaf de linkerflank. De linksbuiten stoomde op richting het strafschopgebied, liet zowel Saatci als Erkan Eyibil zijn hielen zien en schoof de bal langs doelman Dogan Alemdar.

Vijf minuten na de pauze verzorgde invaller Gökdeniz Bayrakdar de aansluitingstreffer via een door Nikolas Nartey van richting veranderd schot, maar Denemarken trok de overwinning over de streep. Denemarken heeft dankzij de overwinning negen punten uit vier wedstrijden verzameld. België gaat met vijftien punten uit vijf duels aan kop in Groep I; Turkije heeft er vier uit vijf en staat vierde. De groepswinnaar gaat naar het EK Onder-21, terwijl de nummer twee zich via de play-offs moet plaatsen, tenzij het de beste nummer twee is van alle poules: dan gaat het land rechtstreeks naar het EK.