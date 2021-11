Rio Ferdinand reageert op geruchten Ten Hag: ‘Dat is bij Ajax hetzelfde'

Dinsdag, 16 november 2021 om 19:43 • Laatste update: 19:54

Rio Ferdinand sluit niet uit dat Erik ten Hag een goede opvolger zou zijn van Ole Gunnar Solskjaer. De oud-verdediger van Manchester United reageert in zijn podcast FIVE op de geruchten in de Engelse media dat de oefenmeester van Ajax het roer bij the Red Devils binnenkort wel eens zou kunnen gaan overnemen. Ferdinand ziet parallellen tussen Ajax en United, maar twijfelt of Ten Hag de grote ego’s bij de club uit Manchester aankan.

Ferdinand schetst de situatie bij zijn voormalige werkgever. “Je moet een kleedkamer vol ego’s, vol grote persoonlijkheden managen. Ik ken Ten Hag niet persoonlijk, maar hij doet het geweldig bij Ajax. En vergeet niet: Ajax is geen kleine club. Het is de grootste club van Nederland. De verwachting daar is dat je iedere keer wint. Dat is hetzelfde bij Manchester United, als hij daarheen wil tenminste. Tactisch is hij fantastisch maar het omgaan en motiveren van de mensen is ook ontzettend belangrijk.”

De oud-verdediger haalt Antonio Conte aan. De naam van de Italiaanse oefenmeester viel recentelijk eveneens bij Manchester United, maar hij is inmiddels aangesteld bij Tottenham Hotspur als de opvolger van de ontslagen Nuno Espírito Santo. “Ik denk dat elke manager die mij een club komt moet laten zien dat hij er is. Ik gebruik Conte altijd als voorbeeld. Wanneer hij bij een nieuwe club komt, bestaat er geen enkele twijfel. ‘Dit is wat ik ben en als je het daar niet mee eens bent, mag je vertrekken’. Ik denk dat dat het type mentaliteit is dat de goede managers van de topmanagers scheidt.”

Ten Hag zou niet de enige kandidaat zijn als opvolger van Solskjaer. Onder anderen de namen van Zinédine Zidane en Brendan Rodgers gaan rond om de Noor te vervangen, die met Manchester United na elf speelronden op een teleurstellende zesde plaats in de Premier Leagues staat. Manchester Evening News rapporteert uit een gehouden enquête onder United-supporters dat maar liefst 36 procent de Nederlander als liefst als vervanger van Solskjaer ziet. Zidane en Rodgers volgen met respectievelijk negentien en dertien procent. Ten Hag gaf onlangs op ESPN ‘in het nu te leven’ en niet bezig te zijn met een vertrek.