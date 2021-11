Israëlische pers: ‘Nederlanders voerden zo min mogelijk coronatests uit’

Oranje Onder-19 heeft dinsdagavond een 1-4 overwinning geboekt op de leeftijdsgenoten van Israël in de EK-kwalificatiepoule. Het was een knappe overwinning, temeer omdat Oranje getroffen werd door een uitbraak van het coronavirus en geen enkele wisselspeler op de bank had zitten. Oranje speelde een groot deel van de wedstrijd zelfs met tien man. Bondscoach Bert Konterman was er vanwege een besmetting bovendien niet bij en werd vervangen door Henk Brugge.

De KNVB maakte dinsdagochtend al bekend dat Konterman 'en één ander staflid' het teamhotel in Israël hebben verlaten nadat zij een positieve coronatest terugkregen. De bond meldde dat er verder geen spelers of andere stafleden positief zijn getest. "Om het risico op meer besmettingen zoveel mogelijk te beperken en gezien de omstandigheden ter plaatse, heeft het team daarnaast besloten om het minimale aantal spelers en stafleden mee te nemen naar de wedstrijd", klonk het.

De KNVB meldde dat spelers en staf veelvuldig worden getest en dat er bij een positieve test direct actie ondernomen wordt. Volgens Israëlische media heeft Oranje echter geweigerd om spelers te testen, uit angst voor positieve resultaten. In dat geval zouden de spelers wellicht tien dagen in quarantaine moeten in Israël. "De Nederlanders voerden geen tests uit bij spelers bij wie dat niet verplicht was, om het risico op tien dagen quarantaine in Israël te voorkomen", schrijft de krant One.

Een woordvoerder van de KNVB kan tegenover Voetbalzone het verhaal uit de Israëlische pers niet bevestigen. Hij verwijst naar het bericht dat de KNVB dinsdagochtend publiceerde. "We wilden geen risico nemen om meer besmettingen op te lopen. Daarom zijn we met zo min mogelijk aantal spelers en stafleden naar de wedstrijd gegaan. Ik snap dat het onprofessioneel is om met elf spelers naar de wedstrijd te gaan, maar soms vraagt de situatie daarom", geeft de woordvoerder aan.

Mylian Jimenez, Emanuel Emegha, Xavi Simons en Fedde de Jong scoorden voor Nederland tegen Israël. In de eerste helft raakte Naci Ünüvar geblesseerd, waardoor Oranje met tien man stond in een groot deel van de wedstrijd. De Onder-19 won afgelopen week met 5-0 tegen Cyprus en met 4-0 van Moldavië en had zich daardoor al geplaatst voor de finaleronde van de EK-kwalificatie.