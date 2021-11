Advocaat heeft plek van Van Marwijk nog in zicht ondanks forse nederlaag

Dinsdag, 16 november 2021 om 18:19 • Chris Meijer • Laatste update: 18:22

De Verenigde Arabische Emiraten van bondscoach Bert van Marwijk hebben dinsdag goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor het WK van 2022 in Qatar. Op bezoek bij Libanon werd met 0-1 gewonnen, waardoor nu de derde plaats in Groep A van de Aziatische WK-kwalificatiecyclus wordt bezet. Tegelijkertijd verloor het Irak van Dick Advocaat met 0-3 van Zuid-Korea, waardoor hij nog altijd wacht op zijn eerste zege als bondscoach van de Irakezen.

Dankzij een rake strafschop van Ali Mabkhout in de 85e minuut vertrokken de Verenigde Arabische Emiraten met een 0-1 overwinning uit Libanon. Met zes punten uit zes wedstrijden bezet de ploeg van Van Marwijk daardoor de derde plaats in Groep A, met een ruime achterstand op Zuid-Korea en Iran. Die twee landen liggen op koers om de twee directe WK-tickets in deze poule te gaan grijpen. De nummer drie speelt nog een wedstrijd tegen de nummer drie van Groep B - momenteel Japan - voor een plek in een intercontinentale play-off.

De strijd om een uiteindelijke plek in deze intercontinentale play-off - waarin Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Azië en Oceanië allen één land afvaardigen die nog om twee WK-tickets zullen strijden - is nog niet beslist. De Verenigde Arabische Emiraten hebben momenteel een punt meer dan Libanon, twee punten meer dan Irak en vier punten meer dan Syrië, terwijl er nog vier wedstrijden te spelen zijn. De Verenigde Arabische Emiraten nemen het daarin op tegen achtereenvolgens Syrië, Iran, Irak en Zuid-Korea.

Irak heeft een iets makkelijk programma, daar de ploeg van Advocaat al twee keer tegenover Zuid-Korea heeft gestaan. De Zuid-Koreanen waren dinsdag in de Qatarese hoofdstad Doha door doelpunten van Jae-Sung Lee, Heung-Min Son en invaller Woo-Yeong Jeong met 0-3 te sterk voor Irak, nadat de eerdere ontmoeting nog in een 0-0 gelijkspel was geëindigd. Voor Irak wachten in januari en maart nog ontmoetingen met Iran, Libanon, de Verenigde Arabische Emiraten en Syrië.