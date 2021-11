Clubloze Bilal Ould-Chikh duikt op in Keuken Kampioen Divisie

Bilal Ould-Chikh traint voorlopig mee met FC Volendam. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie heeft dinsdag bekendgemaakt dat de ex-aanvaller van onder meer FC Twente, Benfica en FC Utrecht heeft meegetraind met de selectie van trainer Wim Jonk. Ould-Chikh krijgt van Volendam de kans om aan zijn fitheid te werken.

“Dat is in eerste instantie de insteek”, reageert de 24-jarige aanvaller via de clubkanalen van Volendam. “Ik ben blij met de kans die FC Volendam mij biedt.” Ould-Chikh, die op beide flanken uit de voeten kan, vertrok afgelopen zomer bij ADO Den Haag en zit sindsdien zonder club. Bij Volendam treft hij zijn 22-jarige broertje Walid Ould-Chikh, die sinds vorig jaar onder contract staat bij de club.

Ould-Chikh speelde in de jeugdopleiding van RBC Roosendaal en brak vervolgens op jonge leeftijd door in het eerste elftal van FC Twente. In de zomer van 2015 was Benfica overtuigd en telde het 1,25 miljoen euro voor hem neer. Een grote doorbraak in Lissabon zat er niet in.

In 2017 wilde Benfica van hem af en werd zijn contract ontbonden. Het CAS bepaalde later dat dit niet op de juiste manier is gegaan, waardoor Ould-Chikh salaris is misgelopen. Hij wilde daarom nog 3,5 miljoen euro van de Portugese topclub, maar moest genoegen nemen met 1,55 miljoen.

Ould-Chikh stond vervolgens onder contract bij FC Utrecht, Denizlispor en ADO Den Haag. Na een periode zonder club gaat hij nu aan zijn fitheid werken in Volendam.