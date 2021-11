Franca Overtoom zorgt met aanstelling voor primeur in Eredivisie

Dinsdag, 16 november 2021 om 16:04 • Yanick Vos • Laatste update: 16:15

Franca Overtoom is door de KNVB aangesteld als assistent-scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen van zondagmiddag. Hiermee zorgt Overtoom voor een primeur, want de 29-jarige wordt de eerste vrouwelijke official tijdens een Eredivisie-duel ooit.

Overtoom debuteerde in 2018 in het betaalde voetbal, toen ze bij het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Telstar - Jong FC Utrecht als assistent-scheidsrechter fungeerde. De official heeft in de Eerste Divisie de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Na 55 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie maakt Overtoom zondagmiddag haar debuut in Eredivisie. Tijdens het duel tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen (12.15 uur) zal ze hoofdscheidsrechter Sander van der Eijk assisteren. Overtoom komt uit een sportieve familie, want ze is de zus van voormalig Heracles-voetballer Willie Overtoom.

De aanstelling voor het Eredivisie-duel van aankomend weekend is niet de eerste primeur voor Overtoom. Begin dit jaar werd ze door de FIFA aangesteld als assistent-VAR tijdens het WK vrouwen in 2023. Het is voor het eerst dat een Nederlandse vrouw actief zal zijn in het arbitrageteam op een WK. De grote droom van Overtoom is om als assistent-scheidsrechter het WK te halen. “Daarvoor sta ik nog op de shortlist.”, liet ze op de officiële website van de KNVB weten.