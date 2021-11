KNVB hakt woensdag knoop door; clubs draaien bij na videocall

Dinsdag, 16 november 2021 om 15:10 • Yanick Vos

De kans is zeer aannemelijk dat er komend weekend gewoon wordt gevoetbald in het Nederlandse betaald voetbal, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het is volgens de krant wachten op een officieel statement van de clubs. Een meerderheid van de clubs gaf afgelopen weekend nog de voorkeur aan het stilleggen van de competitie voor drie weken. Dinsdagochtend heeft een videocall naar verluidt andere inzichten gegeven.

Vanwege de aangekondigde milde lockdown van drie weken is er voorlopig geen publiek welkom in de stadions. De meerderheid van de clubs nam daarom het standpunt in om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gedurende deze periode tijdelijk stil te leggen. Na een videocall op dinsdagochtend zijn zij hier echter op teruggekomen. Met het spelen voor lege tribunes lopen clubs veel inkomsten mis, maar dankzij compensatieafspraken die er zijn gemaakt met ‘Den Haag’ lijkt wedstrijden in ieder geval aankomend weekend gewoon doorgang te vinden, zo klinkt het.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het steekt de KNVB, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie wel dat er voorlopig geen toeschouwers bij wedstrijden aanwezig mogen zijn. Nederland is een van de weinige landen waar er momenteel geen publiek welkom is bij voetbalwedstrijden. De KNVB liet eerder weten te verwachten dat er woensdag een beslissing zou worden genomen over het al dan niet uitstellen van de komende twee speelronden in het betaald voetbal. Door de gemaakte compensatieafspraken lijkt het inmiddels wachten op een officieel statement van de clubs, waarin zij aangeven ervoor te kiezen om komend weekend te voetballen.

Een meerderheid van de clubs gaf afgelopen weekend nog bij de KNVB aan dat zijn liever de aankomende wedstrijden verplaatst zagen worden, zodat er op een later moment weer publiek bij aanwezig kan zijn. Onder meer PSV, Feyenoord, NAC Breda en Sparta Rotterdam waren hier voorstander van, terwijl Ajax-trainer Erik ten Hag wél de wens uitsprak om door te spelen zonder publiek. "Maar er komt een cruciale fase aan voor de clubs die Europees spelen. Het is belangrijk dat Nederland daarin goed presteert en dus van belang dat spelers hun ritme behouden. In dat licht bezien is het wellicht beter om door te voetballen”, zei Ten Hag bij ESPN.

Wanneer wedstrijden toch worden verzet, wordt het een logistieke puzzel om nieuwe speeldata te vinden. De voetbalbond kan hierdoor uitwijkmogelijkheden van wedstrijden verliezen, die later in het seizoen mogelijk nog hard nodig zijn. De KNVB moet ook rekening houden met het afgelasten van duels door bijvoorbeeld sneeuw of storm, of corona-gerelateerde zaken.