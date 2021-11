Dani Alves krijgt met speech kleedkamer van Barcelona stil

Dinsdag, 16 november 2021 om 14:20

Dani Alves heeft de kleedkamer van Barcelona maandag stil gekregen met een speech. De Braziliaanse rechtsback rondde vorige week zijn terugkeer in het Camp Nou af en meldde zich maandag op de club. Hij nam de tijd om oude bekenden te omhelzen en zichzelf voor te stellen aan een nieuwe generatie. “Het is een genoegen om hier na zo'n lange tijd te zijn”, aldus de 38-jarige back, die tussen 2008 en 2016 ook al voor Barcelona speelde.

Alves, die met Barcelona onder meer drie keer de Champions League won, speelde de afgelopen jaren voor São Paulo, maar verliet de club in september vanwege onenigheid over zijn salaris. Xavi en Barcelona gaven groen licht voor de terugkeer van de Braziliaan in het Camp Nou. Afgelopen vrijdag werd zijn terugkeer wereldkundig gemaakt en maandag hield Alves in aanloop naar de eerste training een speech voor zijn nieuwe teamgenoten. “Mijn terugkeer voelt als een enorme eer”, aldus Alves.

Dani Alves's first training session

Sound On pic.twitter.com/2G5VoVQPaM — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 16, 2021

“Ik ben ook gekomen om van jullie te leren, nu in een nieuwe periode bij Barcelona”, vervolgde Alves. “Maar ik wil ook één ding overbrengen van mijn eerdere tijd bij Barça: weten wat het betekent om voor deze club te spelen en dit shirt te dragen. Ik ben in andere landen geweest en Barcelona is de beste plek om mooie doelen te bereiken, om te leven. Je bent hier, waardeer het want er is geen betere plek.”

“Het doet me plezier om hier bij jullie te zijn”, gaf de rechtsback aan. “Ik ben gekomen om grote dingen te doen, want deze club is hiervoor gemaakt.” Alves kreeg na zijn toespraak een ovatie van zijn ploeggenoten. Barcelona legde ook beelden vast van een hereniging van de Braziliaan met enkele van zijn voormalige teamgenoten, waaronder Sergio Busquets, Sergi Roberto en Jordi Alba. Er vond ook een omhelzing plaats tussen Alves en Xavi, die een belangrijk aandeel had in zijn terugkeer naar de club. De verdediger blijft de komende weken trainen met de selectie van Xavi, maar is pas in januari speelgerechtigd.