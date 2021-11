Benjamin Mendy hoort twee nieuwe aanklachten van verkrachting

Dinsdag, 16 november 2021 om 13:28 • Yanick Vos • Laatste update: 13:34

Benjamin Mendy is aangeklaagd voor twee extra verkrachtingen, zo heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De 27-jarige linksback van Manchester City zit sinds augustus al in voorlopige hechtenis op verdenking van vier verkrachtingen en één aanranding. Woensdag moet de Fransman zich verantwoorden voor de rechter.

Mendy wordt ervan verdacht dat hij de strafbare feiten heeft gepleegd tussen oktober 2020 en augustus van dit jaar. Het Openbaar Ministerie heeft in een verklaring laten weten dat het de politie van Cheshire, waar de Fransman gevangen zit, toestemming heeft gegeven om Mendy voor twee extra verkrachtingen aan te klagen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De voetballer van City wordt ervan verdacht dat hij de strafbare feiten heeft gepleegd met een man uit Manchester: Louis Saha Matturie, niet te verwarren met voormalig Manchester United-aanvaller Louis Saha. Ook hij blijft voorlopig in hechtenis. Net als Mendy werd hij verdacht van vier verkrachtingen en één aanranding. Matturie is aangeklaagd voor twee extra verkrachtingen en één aanranding.

Mendy werd in augustus door de politie gearresteerd. Twee verzoeken om op borgtocht vrij te komen, werden door rechters afgewezen. City meldde destijds middels een statement dat de linksback voor onbepaalde tijd werd geschorst. “De zaak is onderdeel van een juridisch proces en de club is daarom niet in staat om verder commentaar te geven totdat dit proces is afgerond”, liet de club destijds weten.