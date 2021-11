Louis van Gaal vanavond niet langs de lijn bij cruciaal duel Oranje

Dinsdag, 16 november 2021 om 12:42 • Yanick Vos • Laatste update: 12:53

Bondscoach Louis van Gaal zit vanavond niet langs de lijn als Nederland het opneemt tegen Noorwegen. Volgens het Algemeen Dagblad neemt de trainer, die met een gebroken heup in een rolstoel zit, plaats in een skybox in De Kuip. Vanuit daar zal hij zijn assistenten Danny Blind en Henk Fraser aanwijzingen geven, zo klinkt het.

De KNVB laat aan de krant weten dat Van Gaal zich voorafgaand aan de wedstrijd en in de rust zal melden in de kleedkamer van het Nederlands elftal. “De skybox is aan de kant van de Maastribune, dichtbij de kleedruimte, dus hij hoeft niets te missen”, reageert een woordvoerder. Volgens de berichtgeving is het te bewerkelijk om Van Gaal in een rolstoel langs het veld te krijgen in De Kuip.

Van Gaal leidt training Oranje vanuit golfkar door ongeluk, Fraser is chauffeur



Van Gaal kwam zondagavond ten val nadat hij zijn fiets wilde wegzetten. De zeventigjarige trainer viel op zijn heup en bracht vervolgens een bezoek aan het ziekenhuis. Een operatie is niet nodig, de kwetsuur moet vanzelf herstellen. Van Gaal verscheen maandagochtend in een golfkarretje op de training en leidde vanuit dat voertuig de training. Assistent-trainer Henk Fraser bestuurde het karretje.

“Lichamelijk is het niet goed, maar het brein werkt nog steeds. Ik heb veel pijn, daarom zat ik net als bij de training in een buggy”, zei Van Gaal maandagmiddag op de persconferentie. Omdat de bondscoach niet kon aanschuiven voor het persmoment, stond hij de pers te woord via een videoverbinding uit het spelershotel. “Ik kan alles doen. Er zijn middelen die ter beschikking worden gesteld. Het ziet er niet uit, maar volgens mij is coaching verbaal. Ik heb alles gedaan wat ik normaal gesproken ook gedaan zou hebben.”

Het is niet voor het eerst dat Van Gaal als trainer in een rolstoel belandt. In 2007 brak hij zijn kuitbeen en enkel bij een reünie van de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding). Van Gaal kwam destijds verkeerd neer toen hij een oefening van het polsstokhoogspringen uitvoerde. De toenmalig AZ-trainer volgde de wedstrijd tegen NEC vanuit een skybox.