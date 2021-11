Engelse topclubs twijfelden over Virgil van Dijk: ‘Ze wilden niet luisteren’

Dinsdag, 16 november 2021 om 12:17 • Yanick Vos • Laatste update: 12:35

Volgens David Moss, voormalig scout van Celtic, maakte Virgil van Dijk pas op 26-jarige leeftijd de overstap van Southampton naar Liverpool, omdat het vertrouwen in de verdediger ontbrak. “Hij was na Celtic klaar voor een stap naar een club uit de top zes van de Premier League, maar zij durfden hem gewoon niet te halen”, zegt de scout tegen Goal.

Van Dijk was 26 jaar toen hij in januari 2018 bij Liverpool aan de slag ging. De inmiddles dertigjarige verdediger annex aanvoerder van Oranje maakte de seizoenen daarvoor een sterke indruk bij Celtic en Southampton, maar volgens Moss durfden veel clubs het toch niet met hem aan. “Toen hij bij Celtic zat, was het aantal Premier League-clubs dat me belde om te informeren naar Van Dijk enorm”, aldus Moss, mede verantwoordelijk voor de komst van Van Dijk naar Celtic in 2013. “Ik zei altijd hetzelfde tegen iedereen: 'Hij is als een volwassen man die in een kinderspeeltuin voetbalt. Hij is duidelijk anders dan anderen. Ik zei: ‘Teken hem gewoon onmiddellijk, denk er niet over na.'”

Moss was al snel onder de indruk geraakt van Van Dijk. “Hij was snel, won al zijn kopduels, niet te kloppen in één-tegen-één-duels, hij kon met beide voeten een pass over zestig meter geven en hij scoorde vrije trappen”, somt de voormalig scout van Celtic de kwaliteiten van de Nederlandse verdediger op. “Ongelooflijk, maar ik bleef excuses krijgen. Het ging vaak over zijn prestaties in de Champions League of dat het in de Schotse competitie niet veel voorstelde. Ze wilden niet luisteren.”

“Iedereen binnen Celtic had het volste vertrouwen in hem, maar veel mensen in het voetbal hadden dat niet”, vervolgt Moss. “Voor mij hoefde hij de stap naar Southampton niet te maken, hij was van Celtic klaar voor een rechtstreekse stap naar een ploeg uit de top zes van de Premier League. Deze clubs durfden hem gewoon niet te halen.” Southampton betaalde in 2015 uiteindelijk circa zestien miljoen euro om de mandekker van Celtic over te nemen. Drie jaar later werd Van Dijk voor het zesvoudige verkocht aan Liverpool. Onder manager Jürgen Klopp won hij onder meer de Champions League en de Premier League.