Derby County komt op 21 punten in mindering; degradatie dreigt

Dinsdag, 16 november 2021 om 11:52 • Yanick Vos

Derby County is opnieuw bestraft vanwege de financiële problemen, zo heeft de club dinsdag bevestigd via de officiële kanalen. In september kreeg de club al twaalf punten in mindering en dinsdag zijn daar nog eens negen punten bijgekomen. In totaal komt dat neer op 21 punten in mindering, waardoor degradatie uit de Championship dreigt.

Derby County kampt al enige tijd met financiële problemen. Vanwege de negatieve cijfers werd de club eerder dit seizoen al bestraft door de EFL (English Football League). The Rams gingen in beroep tegen de twaalf punten in mindering, maar hebben bekendgemaakt dat dit is ingetrokken. Op de clubwebsite laat Derby County weten dat er nog een straf van drie punten extra in mindering op de loer ligt. Deze straf wordt doorgevoerd vanuit de EFL als de club niet voldoet aan de financiële voorwaarden die zijn gesteld voor het restant van dit seizoen.

Voor manager Wayne Rooney en zijn ploeg is het uitgelopen op een uitzichtloze situatie. Ondanks drie overwinningen en negen gelijke spelen, staat Derby County op de 24ste en daarmee laatste plaats op de ranglijst met een puntentotaal van min drie. Het gat met nummer 23 Barnsley is door de nieuwe straf opgelopen tot liefst veertien punten. De veilige 21ste plaats, nu ingenomen door Peterborough United, is nog verder weg: achttien punten. Zonder alle punten in mindering had de club twintigste gestaan.

Derby County is op zoek naar een nieuwe eigenaar nadat eigenaar Mel Morris in oktober vorig jaar liet weten dat hij de club wil verkopen. De financiële problemen zorgden er ook voor dat Rooney het dit seizoen moet doen met een smalle selectie. Veel tijd om te treuren heeft de ploeg van Rooney niet, want aanstaande zaterdag wacht de loodzware uitwedstrijd tegen Bournemouth, koploper van de Championship.