Jordaanse bond wil onderzoek naar geslacht Iraanse doelvrouw Koudaei

Dinsdag, 16 november 2021 om 11:12 • Laatste update: 11:52

De Jordaanse voetbalbond heeft de Iraanse doelvrouw Zohreh Koudaei na een verloren kwalificatiewedstrijd voor de Asian Cup ervan beschuldigd een man te zijn. Vanuit de Iraanse bond wordt dit ten stelligste ontkend. Volgens de Iraanse bondscoach Maryam Irandoost is de beschuldiging een excuus om de nederlaag niet te accepteren. Koudaei heeft zich in het verleden al meerdere malen moeten verdedigen in Iraanse kranten.

De beschuldiging komt na een wedstrijd op 25 september, toen Iran het tegen Jordanië opnam tijdens een kwalificatiewedstrijd voor het vrouwentoernooi van de Asian Cup. Nadat de wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel eindigde, won Iran na strafschoppen met 4-2 en mocht het Koudaei bedanken. De sluitpost besliste de wedstrijd namelijk door twee penalty’s te keren. De voetbalbond van Jordanië zorgde vervolgens voor veel ophef door zich te melden bij de AFC (Asian Football Confederation). Jordanië wil dat er een onderzoek wordt ingesteld om het geslacht van Koudaei vast te stellen.

BREAKING: per different sources the AFC has slammed the Jordanian allegations regarding Zoreh Koudaei, Iranian women national team goalkeeper’s gender, and approved she is a female. Koudaei, Zob Ahan goalkeeper, has been a target for such allegations throughout the years. pic.twitter.com/rqprpDHIZS — BabaGol (@BabaGol_) November 15, 2021

“Gezien het door de voetbalbond gepresenteerde bewijs en gezien het belang van deze wedstrijd, vragen wij de AFC een transparant en duidelijk onderzoek in te stellen door een groep van onafhankelijke medische deskundigen. Zij moeten de speelgerechtigdheid van de speler in kwestie onderzoeken, maar ook die van andere speelsters in het team, vooral gezien het feit dat het Iraanse vrouwenvoetbalteam een verleden heeft met gender- en dopingschandalen”, staat in de brief van de voetbalbond van Jordanië te lezen.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

Het geslacht van Koudaei is in het verleden meerdere malen in twijfel getrokken, maar telkens heeft ze zich in Iraanse kranten verdedigd. “Het geroddel over het geslacht van onze keepster is slechts een excuus om de geleden nederlaag tegen de Iraanse vrouwen niet te accepteren”, zei bondscoach Irandoost.