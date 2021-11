Art Langeler vertrekt per direct als trainer van PEC Zwolle

Dinsdag, 16 november 2021 om 09:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 09:54

Art Langeler neemt ontslag als trainer van PEC Zwolle, zo meldt de Eredivisionist via de officiële kanalen. Langeler ziet persoonlijk te weinig perspectief in de ontstane situatie 'om de prestatiecurve op de korte termijn te draaien' en hoopt dat deze beslissing PEC Zwolle helpt uit deze situatie te komen, zo klinkt het. De club staat met slechts vier punten dik onderaan in de competitie.

In het kielzog van de hoofdtrainer vertrekt ook Dwight Lodeweges per direct bij PEC. De assistent-trainer, die deze zomer overkwam van de KNVB, verklaart zich solidair met Langeler. Laatstgenoemde begon deze zomer aan zijn tweede periode in Zwolse dienst. Het eerste tijdperk eindigde in 2013 met een verdienstelijke elfde plaats in het eerste seizoen dat de club weer in de Eredivisie actief was. De tweede periode eindigt nu na twaalf wedstrijden en slechts één overwinning en één gelijkspel.

PEC zegt de de beslissing van Langeler en Lodeweges te respecteren en bedankt hen voor alle energie en effort die zij in de club hebben gestoken. De Zwollenaren zijn inmiddels gestart met de zoektocht naar een nieuwe trainer. Tot die tijd staan de trainingen en wedstrijden onder leiding van de huidige technische staf.