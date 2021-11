Duidelijkheid over ernst van blessure van Justin Bijlow

Dinsdag, 16 november 2021 om 09:38 • Laatste update: 09:56

Justin Bijlow heeft geen ernstige blessure opgelopen, zo meldt Feyenoord Transfermarkt op basis van een bron binnen de KNVB. De voetbalbond maakte maandagavond bekend dat de eerste doelman van Oranje ‘niet fit genoeg’ is om dinsdag het beslissende WK-kwalificatieduel met Noorwegen te spelen.

Met de verklaring van de KNVB dat Bijlow het trainingskamp van het Nederlands elftal heeft verlaten, omdat hij niet fit genoeg is, ontstond er onduidelijkheid over de precieze kwetsuur van de doelman. Feyenoord Transfermarkt meldt dinsdagochtend dat de afwezigheid van Bijlow ‘een kleinigheidje is’. “‘Niet helemaal fit. Niets ernstigs”, zo klinkt het. Louis van Gaal heeft Tim Krul opgeroepen als vervanger van de doelman van Feyenoord.

Bijlow maakte begin september tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Noorwegen (1-1) zijn debuut voor Oranje en werd sindsdien door van Gaal als eerste doelman gezien. Het is afwachten wie dinsdagavond in De Kuip tijdens het beslissende WK-kwalificatieduel met Noorwegen (20.45 uur) het Nederlandse doel verdedigt. Op de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Montenegro zei Van Gaal nog dat hij Jasper Cillessen op dat moment als de derde keus ziet. Mark Flekken, die nog geen interlands achter zijn naam heeft staan, lijkt de aangewezen man voor Van Gaal. Krul, de vervanger van Bijlow, meldde zichzelf in eerste instantie af voor Oranje. “Hij heeft me gebeld. Hij wilde meer rust om zich te focussen op zijn club”, zei Van Gaal vorige week dinsdag.

Het is niet de eerste keer dat Bijlow met zijn fitheid kwakkelt. In november 2020 werd de doelman voor het eerst opgeroepen voor Oranje. Vlak voor de interlandbreak raakte hij destijds echter tijdens de warming-up voor het competitieduel met FC Groningen geblesseerd aan zijn teen. Hierdoor moest hij de interlands tegen Spanje, Bosnië en Polen aan zich voorbij laten gaan. In de tweede seizoenshelft kwakkelde Bijlow met een knieblessure, waardoor hij de eerste twee maanden van het kalenderjaar miste.