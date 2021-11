FC Groningen doet aanzienlijke uitgave van zes miljoen euro

Dinsdag, 16 november 2021 om 08:55 • Jeroen van Poppel

FC Groningen gaat zijn eigen investeringsfonds in zijn geheel vervroegd aflossen, zo meldt de Trots van het Noorden dinsdagochtend. Door een bedrag van zes miljoen euro over te maken aan de Stichting Vrienden van FC Groningen zet de club naar eigen zeggen een nieuwe belangrijke stap voorwaarts in het financieel gezond en sterker maken van de club.

Het investeringsfonds werd door FC Groningen opgezet om spelers te kunnen kopen, op het moment dat de Eredivisionist daar zelf geen geld voor in kas had. Dankzij de Stichting Vrienden van FC Groningen konden in het verleden onder meer Luis Suárez, Ritsu Doan en Julian Chabot worden aangetrokken. De investeerders hielden gemiddeld ruim acht procent over aan de uitgeleende bedragen, kosten die bij FC Groningen ten laste van de transferresultaten worden gebracht.

Om daar een eind aan te maken, kiest de club ervoor om de lening van zes miljoen euro die openstond ineens af te lossen. FC Groningen kan dat financieren dankzij de positieve (transfer)resultaten van de afgelopen seizoenen en een succesvolle campagne onder supporters en sponsorrelaties. Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen is de Vrienden, zoals de investeerders uit het fonds kortweg worden genoemd, zeer erkentelijk. “Onze investeerders zijn een belangrijk onderdeel geweest in de groei van FC Groningen in de afgelopen decennia”, aldus Gudde.

Zonder de investeringen had Groningen niet kunnen groeien. “De kapitaalinjecties van de investeerders hebben het sportieve vliegwiel van de club op gang gebracht. Het heeft er onder meer voor gezorgd dat de club kwalitatief goede spelers met transferwaarde heeft kunnen aantrekken, die de sportieve ontwikkeling van FC Groningen een impuls hebben gegeven. Naast de sportieve meerwaarde van deze spelers, hebben ze ook geleid tot winstgevende transfers. Hiervan hebben zowel de club als de investeerders geprofiteerd. Een win-win-situatie.”

Toch is het nu beter voor de club om zonder de investeerders verder te gaan, zo legt Gudde uit. “Hoezeer wij onze investeerders ook waarderen en respecteren, waren de rendementen voor de deelnemers zeer interessant. Dat was en is de Vrienden van harte gegund, maar deze rendementen drukten het nettoresultaat uit transfers van FC Groningen aanzienlijk. Mede hierdoor konden we minder hard groeien dan in potentie mogelijk zou zijn. Vandaar dat we besloten hebben het fonds in z’n geheel vroegtijdig af te lossen,” legt Gudde de beweegredenen uit. “We zijn de Vrienden dankbaar voor de afgelopen decennia, maar gaan nu op eigen kracht verder.”