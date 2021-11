Vermoedelijke opstelling Oranje: Van Gaal wijzigt op drie posities

Dinsdag, 16 november 2021 om 08:30 • Yanick Vos • Laatste update: 08:47

Het is erop of eronder voor Oranje, vanavond vanaf 20.45 uur tegen Noorwegen. De opdracht is duidelijk: na het debacle tegen Montenegro mag er in De Kuip niet verloren worden van de nummer drie uit Groep G. Een nederlaag leidt tot play-offs of zelfs tot definitieve uitschakeling. De druk staat er dan ook vol op bij de ploeg van bondscoach Louis van Gaal, die door de blessures van Justin Bijlow en Stefan de Vrij hoe dan ook twee wijzigingen zal moeten doorvoeren in zijn opstelling.

Noorwegen dacht dood en begraven te zijn na het 0-0 gelijkspel tegen Letland. Bij winst op Montenegro zou Oranje zich plaatsen voor het WK. Door twee doelpunten van Memphis Depay was het Nederlands elftal goed op weg, maar in de slotfase werd de 0-2 voorsprong weggegeven. Het gelijkspel kwam hard aan bij de selectie van Van Gaal, die na afloop aangaf dat hij zou gaan kiezen tussen een harde en een zachte evaluatie. Het werd een zachte, zo bleek uit de geïmproviseerde persconferentie die hij maandagmiddag vanuit zijn rolstoel gaf. Zondagavond kwam de bondscoach ten val bij het neerzetten van zijn fiets. De klap op de grond leverde de trainer een breuk in zijn heup op. Maandag verscheen hij in een golfkarretje op het trainingsveld, vanavond zal hij in een rolstoel langs de lijn zitten. “Lichamelijk is het niet goed, maar het brein werkt nog steeds”, sprak Van Gaal maandag tijdens het persmoment. “Het ziet er niet uit, maar volgens mij is coaching verbaal. Ik heb alles gedaan wat ik normaal gesproken ook gedaan zou hebben.”

Murphy’s law

Dat Oranje een overwinning weggaf en daarmee een WK-ticket uit handen, was het begin van een aantal grote tegenvallers rondom het Nederlands elftal. Nadat eerder bekend werd dat De Kuip vanavond leeg blijft met oog op het snel stijgende aantal coronabesmettingen, werd het gelijkspel in Montenegro vervolgd door het wegvallen van de geblesseerde Stefan de Vrij, de smak op de grond van de bondscoach en tot overmaat van ramp de afwezigheid van Justin Bijlow. Maandagavond maakte de KNVB namelijk bekend dat de eerste keeper van Oranje niet fit genoeg is voor het duel van vanavond. Tim Krul werd snel aan de selectie toegevoegd. Het is dan ook de grote vraag voor wie Van Gaal vanavond kiest in het cruciale duel met Noorwegen. Kiest hij voor Mark Flekken als debutant, of laat de trainer de keuze vallen op de ervaring van Krul of Jasper Cillessen, die deze interlandperiode bij de selectie werd gehaald na de afmelding van de zieke Joël Drommel.

Blessures en schorsingen

Steven Berghuis, Jurriën Timber, Cody Gakpo, Bijlow, Drommel en De Vrij zijn om uiteenlopende redenen niet inzetbaar bij Oranje. Met name het gemis van Bijlow en De Vrij zal groot zijn, terwijl ook de afwezigheid van Berghuis op de rechtsbuitenpositie tegen Montenegro al een aderlating was. Zonder drie vaste basisspelers moet Nederland vanavond minimaal gelijkspelen tegen de Noren. Het aantal ontbrekende spelers had nog groter kunnen zijn, omdat Virgil van Dijk, Davy Klaassen, Donyell Malen, Ryan Gravenberch en Steven Bergwijn op scherp stonden tegen Montenegro. Geen van allen liep zaterdagavond tegen een gele kaart aan, waardoor Oranje verder leed wordt bespaard.

Waar bij Oranje dragende spelers als Van Dijk, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay vanavond gewoon inzetbaar zijn, kreeg Noorwegen eerder al een grote klap te verwerken doordat Erling Braut Haaland wegviel met een blessure. De Noorse topspits hield een blessure over aan de Champions League-wedstrijd tegen Ajax (4-1) en zit sindsdien in de lappenmand. Volgens Van Gaal is de afwezigheid van Haaland van grote invloed op de manier van spelen van Noorwegen. “Ja. Hij heeft de kwaliteit om steeds achter de defensie van een team te komen. Ook tegen ons gebeurde dat. Dat waren hun enige kansen. In principe kunnen we verder van onze goal afspelen”, aldus Van Gaal maandag tijdens de persconferentie. “Haaland wordt gemist, maar wij missen Berghuis, Gakpo en De Vrij.”

“Als geheel is Noorwegen een goed team”, vertelde Van Dijk maandag op de persconferentie. “Ze geven ook nooit op, ongeacht de stand. Ze missen wel Haaland, maar er zijn nog voldoende andere spelers die het verschil kunnen maken. Maar de vechtlust is hun grootste sterke punt.” Bij die woorden sloot de bondscoach zich aan. Hij liet weten dat hij meerdere sterke spelers bij de opponent ziet: “Elyounoussi, Thorstvedt. De aanvaller, Sørloth. Als team is dit het sterkste team in de groep, los van uiteraard Oranje.”

Vermoedelijke opstelling

De blessure van Bijlow is een aderlating voor Oranje. Als Van Gaal woord houdt, dan maakt Mark Flekken vanavond zijn debuut in het Nederlands elftal. “Flekken is mijn tweede doelman achter Bijlow en Jasper Cillessen is nummer drie”, sprak Van Gaal eerder deze interlandperiode. Afgelopen vrijdag kreeg de trainer de vraag wat hij zou doen bij een blessure of rode kaart van Bijlow. Hij zei toen dat hij pas op een eventueel moment een beslissing zou nemen. “Je moet gewoon logisch nadenken”, voegde hij daaraan toe. Door de nadruk te leggen op 'logisch nadenken', leek Van Gaal te refereren aan het feit dat Cillessen na het EK niet meer werd opgeroepen, totdat Joël Drommel zich vorige week ziek meldde. In de vermoedelijke opstelling heeft het Algemeen Dagblad dan ook een plek ingeruimd voor Flekken onder de lat.

Ten opzichte van de opstelling tegen Montenegro zullen vanavond drie andere spelers op het veld staan. Justin Bijlow, Stefan de Vrij en Donyell Malen worden naar verwachting vervangen door Mark Flekken, Matthijs de Ligt en Steven Bergwijn.

In de achterhoede krijgt Virgil van Dijk een nieuwe partner naast zich. De Vrij raakte geblesseerd tegen Montenegro en zal vanavond vervangen worden door Matthijs de Ligt, zo is de verwachting. De backposities zullen weer ingevuld worden door Denzel Dumfries (rechts) en Daley Blind (links). Op het middenveld kiest de bondscoach volgens het AD wederom voor Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Davy Klaassen. De Jong en Wijnaldum werden zaterdag nog gewisseld, maar zijn fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Ten opzichte van het duel met Montenegro verwacht de krant één wijziging. Op de rechterflank lijkt Donyell Malen plaats te moeten maken voor Steven Bergwijn. Laatstgenoemde is volgens het AD ‘taakbewuster’ dan de Borussia Dortmund-spits. Van Gaal benadrukte maandag dat hij taakbewuste spelers nodig heeft tegen Noorwegen. “Ik kies daar in principe altijd voor. Maar ik moet ook openstaan voor creativiteit. Maar creatieve spelers zijn meestal minder taakbewust. Die balans was tegen Montenegro helemaal zoek.” Memphis Depay start in de punt van de aanval, met Arnaut Danjuma vanaf links.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Flekken; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; F. De Jong, Wijnaldum, Klaassen; Bergwijn, Depay, Danjuma.