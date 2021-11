Nieuwe ontsnappingsroute voor Van de Beek

Real Madrid heeft de intentie uitgesproken om een extra jaar verder te gaan met Luka Modric. De verwachting is dan ook dat de inmiddels 36-jarige Kroaat binnenkort zijn handtekening zet onder een nieuwe verbintenis tot medio 2023. (Marca)

(The Sun)

De Premier League-club komt in januari in de markt voor de middenvelder van Manchester United, die zelf de voorkeur geeft aan een vertrek naar Spanje of Italië.