‘Juventus praat met Matthijs de Ligt en heeft waardevolle troef in handen’

Dinsdag, 16 november 2021 om 08:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 08:11

Juventus zit met Matthijs de Ligt om tafel om te spreken over een nieuw contract, zo meldt Tuttosport dinsdagochtend. De Italiaanse grootmacht hoopt de 22-jarige centrumverdediger te kunnen verleiden om een extra jaar aan zijn dienstverband te plakken. De gesprekken daarover met zaakwaarnemer Mino Raiola zijn naar verluidt al geopend.

De Ligt heeft momenteel een contract tot medio 2023, dat hij ondertekende bij zijn komst twee jaar geleden. Juventus wil daar een jaar aan toevoegen en wil volgens Tuttosport de ontsnappingsclausule van de verdediger inzetten als troef. In de huidige verbintenis van De Ligt staat opgenomen dat hij vanaf de zomer van 2022 voor een gelimiteerd bedrag van 150 miljoen euro kan vertrekken.

Gezien de huidige markt lijkt het onwaarschijnlijk dat een club bereid is om dat bedrag op tafel te leggen, maar Juventus is bereid om de ontsnappingsclausule in een nieuw contract te verlagen. Daarmee zou het voor De Ligt makkelijker worden om in de toekomst een transfer te maken. De mandekker is dit seizoen onder Massimiliano Allegri niet altijd zeker van zijn basisplek en eerder sprak Raiola openlijk over een mogelijk vertrek van zijn cliënt uit Turijn.

“Het is niet zeker dat De Ligt bij Juventus zal blijven”, zei Raiola in september in Tuttosport. “Hij is een van de beste centrumverdedigers ter wereld. De mogelijkheid bestaat dat hij Juventus verlaat aan het einde van het seizoen.” Allegri was niet blij met die uitspraken en kwam al snel met een reactie. "We stippelen voor iedereen een pad uit", aldus de trainer van Juventus, die regelmatig de voorkeur geeft aan Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. "De Ligt zal nog jaren voor Juventus spelen, ongeacht of hij nu in basis staat."