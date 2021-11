Uitkijken voor Van Gaal: basisklant ‘veroorzaakte’ al driemaal trainersontslag

Dinsdag, 16 november 2021 om 07:17 • Laatste update: 08:38

Matthijs de Ligt neemt dinsdagavond naar alle waarschijnlijkheid plaats in het hart van de defensie van het Nederlands elftal. De 22-jarige verdediger van Juventus is op het oog een uitstekende vervanger voor Stefan de Vrij, die het beslissende WK-kwalificatieduel met Noorwegen door een hamstringblessure aan zich voorbij moet laten gaan. De Telegraaf roept wel in herinnering dat De Ligt in zijn nog prille carrière al drie keer aan de basis stond van het vertrek van zijn eigen coach.

De Ligt viel zaterdag tegen Montenegro (2-2) ook al in de slotfase in voor De Vrij en niemand lijkt te twijfelen aan een basisplaats voor de voormalig Ajacied tegen Noorwegen. Toch zal Louis van Gaal 'moeten beseffen dat het met De Ligt in de basis zomaar gedaan kan zijn met zijn bondscoachschap', zo klinkt het. Als Nederland verliest van Noorwegen en Turkije wint in Montenegro, dan zit plaatsing voor het WK in Qatar er niet meer in. Van Gaal heeft al aangekondigd in dat geval te vertrekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De eerste keer dat De Ligt kennis maakte met de harde wetten van het topvoetbal is al meer dan vier jaar geleden, op 25 maart 2017. Toenmalig bondscoach Danny Blind, de huidige assistent van Van Gaal, zette De Ligt als net doorgebroken zeventienjarig talent in de basis in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije. De mandekker liep in de vijfde minuut onder een hoge bal door en zag Spas Delev de openingstreffer achter Jeroen Zoet schieten. Een kwartier later liet De Ligt diezelfde Bulgaarse spits makkelijk wegdraaien, waarna die de uiteindelijke 0-2 eindstand op het scorebord zette. Een dag later werd Blind door de KNVB ontslagen.

Nog in datzelfde jaar had De Ligt een aandeel in het vertrek van Marcel Keizer als zijn trainer bij Ajax. De Ligt miste op 20 december 2017 de beslissende strafschop in de achtste finales van de KNVB Beker tegen FC Twente. De clubleiding van Ajax besloot een dag later om Keizer de laan uit te sturen. Ook Frank de Boer overleefde een cruciale fout van De Ligt niet. De Ligt maakte afgelopen zomer in de achtste finale van het EK tegen Tsjechië hands en werd met rood van het veld gestuurd. Oranje ging met tien man hopeloos ten onder (2-0) en na het toernooi vertrok De Boer.