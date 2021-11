Perez raakte hevig teleurgesteld: ‘Ik dacht dat hij een grote speler was’

Dinsdag, 16 november 2021 om 06:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 08:07

Kenneth Perez had een stuk meer verwacht van Arnaut Danjuma in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro (2-2). De analist van ESPN vindt dat de 24-jarige Oranje-international te veel vanuit stilstand speelde en te weinig gebruik maakte van zijn snelheid. "Ik had echt mijn hoop gevestigd op Danjuma", aldus Perez in Voetbalpraat.

Danjuma maakt dit seizoen bij Villarreal een uitstekende indruk en kreeg in Oranje de voorkeur boven onder meer Noa Lang als linksbuiten. Aan de hoge verwachtingen kon de aanvaller echter totaal niet voldoen. "Niet dat hij nu is afgeschreven, maar ik dacht echt: grote speler, snelle speler", aldus Perez. "Maar hij deed alles uit stilstand. En als hij aan het dribbelen ging, dan was het best vaak tegen een tegenstander aan, of over de achterlijn. Het is moeilijk in de drukte, maar ik had gedacht dat hij in de beweging zou spelen. Je kan naar binnen snijden, je kan in de diepte gevaarlijk worden. Maar het was echt uit stilstand."

Toch zou Perez ook dinsdagavond tegen Noorwegen kiezen voor Danjuma. "Het is wat de bondscoach ook aanstipte: de buitenspelers zijn gewoon niet zo heel sterk. Ik denk dat Danjuma beter is als er iets meer ruimte is, want ik denk dat hij wel een goede speler is." Het lijkt erop dat Louis van Gaal aan de rechterkant van de aanval gaat kiezen voor Steven Bergwijn, waar Donyell Malen tegen Montenegro nog in de basis begon. "Ik heb het gevoel dat wie je ook aan de rechterkant zet, het zal altijd tegenvallen", aldus Perez. "Want ze spelen eigenlijk nooit aan de rechterkant."

Bergwijn wordt bij Tottenham Hotspur echter wel bij momenten op rechts ingezet. "Maar Bergwijn moet je dan alleen beoordelen op zijn verdedigende werk, want aanvallend komt daar ook heel weinig uit. Hij wordt bij Tottenham ook vooral ingezet als er verdedigd moet worden", ziet Perez. Bergwijn viel zaterdag in de rust in voor Malen en deed dat volgens de analist niet onaardig. "Maar invallen is wel iets totaal anders dan beginnen. Malen ging wel een paar keer buitenom en dat lukte hem dan ook", aldus Perez, die geen duidelijke voorkeur uitspreekt.