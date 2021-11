Van Gaal verklapte vrijdag al wie hij als vervanger van Justin Bijlow ziet

Maandag, 15 november 2021 om 23:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:52

Louis van Gaal lijkt Mark Flekken te zien als zijn eerste vervanger van Justin Bijlow. Vrijdag werd de bondscoach van Oranje op de persconferentie voor het duel met Montenegro (2-2) gevraagd of Flekken de eerste keus is, als Bijlow iets zou overkomen. "Dat ga ik op dat moment beslissen. Maar ik denk dat het zo gaat. Gewoon logisch nadenken", reageerde hij op een vraag van Valentijn Driessen.

Door de nadruk te leggen op 'logisch nadenken', leek Van Gaal te refereren aan het feit dat Cillessen na het EK niet meer werd opgeroepen, totdat Joël Drommel zich vorige week ziek meldde. De bondscoach selecteerde Cillessen als vervanger. Maandagavond werd bekend dat Bijlow niet fit genoeg is voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen, waarop Tim Krul zijn entree maakte in de spelersgroep. Flekken is de enige keeper die zowel vorige maand als deze maand vanaf het begin bij de selectie zat, al heeft hij geen ervaring als international.

Afgelopen vrijdag gaf Louis van Gaal aan wie zijn tweede keuze als doelman zou zijn. ?? pic.twitter.com/oQ2YgZdGT8 — ESPN NL (@ESPNnl) November 15, 2021

Vorige week dinsdag zei Van Gaal op een persconferentie nog dat hij Cillessen als de derde keus ziet. "Op dit moment, dat zeg ik er maar iedere keer bij. Maar hij kan ook nummer één worden. De vorige keer was hij ook de nummer één onder mij. Maar toch kwam hij met heel veel plezier." Van Gaal vertelde dat Cillessen in zijn optiek 'boven Drommel zit', ondanks dat laatstgenoemde aanvankelijk de voorkeur kreeg. "Drommel is voor de toekomst en ik ben niet alleen bondscoach voor het heden, maar ook voor de toekomst", legde hij uit waarom Drommel eerst de voorkeur kreeg.

Vorige week dinsdag sprak Van Gaal ook over de aanvankelijke absentie van Krul in de selectie. De doelman meldde zich zelf af voor Oranje. "Hij heeft me gebeld. Hij wilde meer rust om zich te focussen op zijn club, die het gewoon moeilijk heeft in de Premier League. Hij wilde rust hebben voor zijn club, kreeg veel goals tegen. Ik juich zo'n opstelling ook gewoon toe, heb daar respect voor", zei de bondscoach. "En zijn club won afgelopen weekend meteen. Maar Krul is niet uit beeld op weg naar het WK. Sterker nog: ik heb straks in Qatar een penaltykeeper nodig... Hij heeft de kans zich weer terug te knokken. En hij heeft dat specialisme van de penalty's."