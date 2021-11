Kenneth Perez spreekt zijn voorkeur uit in keeperskwestie Oranje

Maandag, 15 november 2021 om 23:24 • Mart van Mourik

Kenneth Perez zou Jasper Cillessen onder de lat zetten tegen Noorwegen. Justin Bijlow viel dinsdagavond geblesseerd uit bij Oranje, waarna bondscoach Louis van Gaal besloot Tim Krul bij de selectie halen. In het beslissende WK-kwalificatieduel op dinsdag beschikt Van Gaal zodoende over drie doelmannen: Cillessen, Krul en Mark Flekken.

“Voor ons is Flekken natuurlijk de grote onbekende”, begint Perez tijdens Voetbalpraat over de situatie onder de lat bij het Nederlands elftal. “Misschien kent Van Gaal hem beter nu hij Flekken meemaakt. Misschien heeft hij een ijzersterke mentaliteit en stalen zenuwen, dus wellicht durft Van Gaal hem er wel in te zetten. Ik weet niet of je Flekken dit moet aandoen in een allereerste wedstrijd, maar wij kennen hem niet.”

“Ik heb hem nog nooit zien keepen en ik heb hem niet gevolgd in Duitsland”, vervolgt Perez. “Aan de andere kant is het ook de vraag of Cillessen mentaal sterk genoeg is. Het is een goede keeper en ik denk ook dat ik Cillessen zou kiezen, maar dat komt ook omdat ik Flekken helemaal niet ken. Maar goed, het is een keeper. Al is het wel erg sneu voor Bijlow. Ik denk dat ik eerder voor Cillessen zou kiezen. Je kan totaal niet weten hoe Flekken met die druk om zou gaan”, besluit Perez.

Vorige week dinsdag zei Van Gaal op een persconferentie nog dat hij Cillessen als de derde keus ziet. "Op dit moment, dat zeg ik er maar iedere keer bij. Maar hij kan ook nummer één worden. De vorige keer was hij ook de nummer één onder mij. Maar toch kwam hij met heel veel plezier." Ook sprak hij over de aanvankelijke absentie van Krul in de selectie. De doelman meldde zich zelf af voor Oranje.

"Hij heeft me gebeld. Hij wilde meer rust om zich te focussen op zijn club, die het gewoon moeilijk heeft in de Premier League. Hij wilde rust hebben voor zijn club, kreeg veel goals tegen. Ik juich zo'n opstelling ook gewoon toe, heb daar respect voor", zei de bondscoach. "En zijn club won afgelopen weekend meteen. Maar Krul is niet uit beeld op weg naar het WK. Sterker nog: ik heb straks in Qatar een penaltykeeper nodig... Hij heeft de kans zich weer terug te knokken. En hij heeft dat specialisme van de penalty's."

Bijlow is na Stefan de Vrij de tweede speler die het trainingskamp van Oranje heeft verlaten. De Vrij werd in de laatste minuut van de wedstrijd tegen Montenegro (2-2) vervangen door Matthijs de Ligt. De basisklant raakte geblesseerd aan zijn hamstring, zocht het gras op en bleek niet verder te kunnen. Zondag maakte de KNVB bekend dat De Vrij niet inzetbaar zou zijn tegen Noorwegen.