Vierklapper van Harry Kane bij grootste Engelse overwinning sinds 1964

Maandag, 15 november 2021 om 22:44 • Dominic Mostert

Zonder een greintje inspanning heeft Engeland zich verzekerd van deelname aan het WK 2022. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate boekte maandagavond een 0-10 overwinning op San Marino en eindigt daardoor met 26 punten uit 10 wedstrijden in Groep I; nummer twee Polen pakte 20 punten en gaat de play-offs in. Engeland boekte de grootste overwinning sinds de 0-10 overwinning op de Verenigde Staten in 1964, maar de allergrootste overwinning blijft de 13-0 tegen Ierland in 1882.

Engeland had een punt nodig om zich te verzekeren van de groepswinst, maar ging logischerwijs voor een dikke overwinning op de nummer laatst van de FIFA-wereldranglijst. In de zesde minuut openden the Three Lions de score: Harry Maguire torende na een corner van Phil Foden boven zijn bewakers uit en knikte raak in de rechterhoek. Na een klein kwartier veranderde Filippo Fabbri een inzet van Bukayo Saka van richting, waardoor de verdediger van San Marino zijn eigen keeper Elia Benedettini op het verkeerde been zette: 0-2.

Vervolgens brak het kwartier van Harry Kane aan. Tussen minuten 27 en 42 scoorde hij viermaal. Hij mocht aanleggen vanaf elf meter na een handsbal van Dante Rossi en schoot door het midden de 0-3 binnen, alvorens tegendraads binnen te werken op aangeven van Emile Smith Rowe. Een handsbal van Alessandro D'Addario resulteerde in een nieuwe strafschop voor Kane, die op verwoestende wijze de linkerbovenhoek uitzocht. Het laatste doelpunt van de spits in de eerste helft maakte Kane van dichtbij, na het uitspelen van enkele tegenstanders in het zestienmetergebied.

Harry Kane heeft er voor rust al 4 tegen de touwen gewerkt en komt daarmee op gelijke hoogte met Gary Lineker (48 goals)



Engeland was nog niet verzadigd en voerde de score na de pauze verder op. Emile Smith Rowe luisterde zijn basisdebuut op met een hard, raak schot in de rechterhoek na een fraaie hakbal van Tammy Abraham: 0-7. Halverwege de tweede helft ontving Rossi zijn tweede gele kaart en tegen tien man maakte Engeland nog drie doelpunten. Na een vrije trap van Trent-Alexander Arnold kopte kopte Tyrone Mings de 0-8 tegen de touwen, waarna Abraham uit de draai afrondde en Saka met een kopbal voor de dubbele cijfers zorgde. Het was voor Engeland de grootste zege ooit op San Marino.