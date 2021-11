Zwitserland zorgt voor sensatie en stuurt Italië naar play-offs

Maandag, 15 november 2021 om 22:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:11

Zwitserland heeft maandagavond voor sensatie gezorgd door zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK 2022. Op eigen veld waren de Zwitsers met 4-0 te sterk voor Bulgarije. Daarmee profiteerde de ploeg van bondscoach Murat Yakin maximaal van de misstap van Italië. Gli Azzurri verzuimden op bezoek bij Noord-Ierland te winnen: 0-0. Zwitserland eindigt zodoende met een voordelige marge van twee punten ten opzichte van de Italianen, die play-offs moeten gaan spelen, bovenaan in Groep C.

Noord-Ierland - Italië 0-0

De regerend Europees kampioen was de bovenliggende partij gedurende negentig minuten. Toch slaagde Italië er niet in een doorbraak te forceren. In de achtste speelminuut kreeg Giovanni Di Lorenzo de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Op aangeven van Lorenzo Insigne haalde de rechtsback uit, maar doelman Bailey Peacock-Farrell tikte de bal uit de bal uit de hoek. Vervolgens brak er een impasse aan en duurde het tot ruim tien minuten voor rust voordat de volgende serieuze kans werd genoteerd. Onder meer Federico Chiesa en Insigne deelden voor de pauze nog speldenprikjes uit, al leverden beide pogingen geen doelpunt op.

Zwitserland op voorsprong! ?? Revelatie Noah Okafor kopt de 1-0 binnen tegen Bulgarije ?? Zweten geblazen voor de Italianen, die nu virtueel play-offs moeten spelen... ??#ZiggoSport #WCQ2022 #SUIBUL pic.twitter.com/HsHRRaDA56 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 15, 2021

In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het wedstrijdbeeld. Italië ging nadrukkelijk op zoek naar de cruciale treffer, terwijl Noord-Ierland achterin uitstekend georganiseerd stond. Vijf minuten na de hervatting kwamen de bezoekers zelfs met de schrik vrij, toen doelman Gianluigi Donnarumma zich moest strekken om een poging van George Saville onschadelijk te maken. Na ruim een uur spelen kwam Chiesa aan de overzijde dicht bij een treffer na een pass van Domenico Berardi; de aanvaller van Juventus plaatste de bal echter rakelings naast de linkerpaal. Italië zou niet meer tot scoren komen.

Zwitserland - Bulgarije 4-0

Hoewel Zwitserland de tegenstander in het eerste bedrijf alle hoeken van het veld liet zien, bleef een doelpunt uit. Op slag van het rustsignaal kreeg Noah Okafor de grootste kans om een einde te maken aan de status quo, maar de aanvaller raakte de lat. In de tweede helft slaagden de Zwitsers er wél in het hoge percentage balbezit en het grote aantal kansen om te zetten in doelpunten. Okafor zorgde in de 48ste minuut voor de openingsgoal. Xherdan Shaqiri haalde de achterlijn en had een afgemeten voorzet in huis op Okafor, die van dichtbij eenvoudigerwijs en in alle vrijheid binnenknikte: 1-0.

Het kan niet op voor Zwitserland! ?? Remo Freuler pikt ook nog zijn goaltje mee: 4-0 tegen Bulgarije en WK-kwalificatie ?? Italië moet genoegen nemen met de play-offs ???????#ZiggoSport #WCQ2022 #SUIBUL pic.twitter.com/k0HfioPaaW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 15, 2021

Daarmee was het hek van de dam voor de Zwitsers. Na een klein uur spelen verdubbelde Ruben Vargas de voorsprong. Na fraai combinatievoetbal met Mario Gavranovic kreeg Vargas de bal terug in het zestienmetergebied. Hij bedacht zich geen moment en trof met een verwoestend schot doel in de korte hoek: 2-0. Vervolgens werden twee Zwitserse treffers afgekeurd. Eerst scoorde Gavranovic uit buitenspelpositie, en zes minuten later was het Cedric Itten die zijn respectievelijke doelpunt afgekeurd zag worden wegens buitenspel. Laatstgenoemde zorgde in de 72ste minuut alsnog voor de 3-0. Itten kreeg de bal terug na een combinatie met Renato Steffen, waarna hij raak kopte. Het slotakkoord werd in blessuretijd gespeeld door Remo Freuler.